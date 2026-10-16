מכבי נתניה הודיעה הבוקר (שישי) על השעייתו של הקשר מאור לוי מכל פעילות הקבוצה, עד שיעמוד בפני ועדת משמעת פנימית. בעקבות ההחלטה, לוי לא ייקח חלק באימון היום וייעדר מהמשחק מול עירוני קריית שמונה מחר (שבת, 19:15).
בהודעה רשמית מטעם המועדון נמסר: "לאור התנהלות לא נאותה, שחקן הקבוצה, מאור לוי, הושעה מכל פעילות של הקבוצה עד שיעמוד בפני ועדת משמעת פנימית. כתוצאה מכך, לא ייקח חלק באימון היום ובמשחק הקרוב. בראשית השבוע ייקבע בתיאום עם ארגון השחקנים מועד לוועדת משמעת".
הסיבה להשעייה? לוי עשה 'לייק' לפוסט שקורא למאמן רוני לוי ללכת הביתה. השחקן טען בפני אנשי המועדון כי עשה את ה'לייק' באופן "אוטומטי" ולא קרא את הפוסט, אבל בנתניה החליטו שלא לעבור על המעשה לסדר היום.