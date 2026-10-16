מכבי נתניה הודיעה הבוקר (שישי) על השעייתו של הקשר מאור לוי מכל פעילות הקבוצה, עד שיעמוד בפני ועדת משמעת פנימית. בעקבות ההחלטה, לוי לא ייקח חלק באימון היום וייעדר מהמשחק מול עירוני קריית שמונה מחר (שבת, 19:15).