המאבק סביב עירוני טבריה נמשך: בעלי המועדון, אריה קלמנזון, פרסם היום (שלישי) פנייה לאוהדים ובה התייחס להתנהלות הקבוצה מאז שבית המשפט מינה את ליזה חדש לנאמנת. קלמנזון טען כי מאז העברת השליטה האפקטיבית לידי הנאמנת, נשללה ממנו האפשרות להשפיע על ניהול המועדון ועל קבלת ההחלטות, והביע ביקורת חריפה על שורה של צעדים שננקטו בתקופה האחרונה.

"הגעתי לעירוני טבריה מתוך אהבה אמיתית לעיר ולספורט. שמתי כאן את הלב, את השם הטוב שלי ומיליוני שקלים מכיסי, לא כעסק כלכלי ורווחי אלא כמפעל חיים", אמר קלמנזון.

אריה קלמנזון ( צילום: ריאן )

"נלחמנו יחד כנגד כל הסיכויים, עלינו ליגה אחרי ליגה והבאנו את טבריה לבמה המרכזית של הכדורגל הישראלי. אלא שלאחרונה עברה השליטה האפקטיבית בקבוצה לידי הנאמנת שמונתה על ידי בית המשפט. החל מאותו שלב, לצערי, לקחו ממני את כל היכולת לקבל החלטות בנוגע לניהול המועדון או לקבוע את דרכו".

"אני מאוד לא מרוצה מהמצב הזה ועוד יותר לא מרוצה מההחלטות שהתקבלו ללא ידיעתי. בתקופה הזו התקבלו החלטות ומינויים שלא לטובת המועדון ופוטרו אנשים מצוינים שתרמו רבות למועדון והחזיקו את המערכת גם ברגעים הקשים ביותר".

"חשוב לי מאוד שתדעו: אלו לא היו החלטות שלי, הן אינן משקפות את עמדתי או את הדרך שבה אני מאמין שצריך לנהל את המועדון וכואב לי לראות כיצד הדברים נעשים. המחיר האישי שאני משלם בימים אלה כבד מאוד, אך מצפוני נקי לחלוטין. את העובדות במלואן נציג בצורה מסודרת בערכאות המשפטיות".