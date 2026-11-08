עוד לפני שריקת הסיום אמש בסמי עופר, אפילו עוד לפני כיבוש השער הרביעי של מכבי נתניה, ברק בכר החליט כי הוא מתפטר מיידית אחרי המשחק. המאמן התכוון להגיע לעמדת הראיונות ולהודיע בשידור חי על ההחלטה שלו, אולם אז הוא התבקש להמתין להגעתו של יעקב שחר לחדר ההלבשה, כדי שיבשר תחילה לנשיא ולשחקנים. ראשי המועדון הופתעו מההחלטה של בכר.

בנוסף לבעלים והשחקנים, שבו בחדר המנהל המקצועי ליאור רפאלוב, הצוות המקצועי והמנכ"ל איציק עובדיה. "אנחנו נפרדים ממאמן ענק, יש לו חלק בזה והוא לקח אחריות כמו בוגר", אמר שחר לשחקנים. "זה רגע עצוב, כמו שהוא לקח אחריות, אתם תתחילו לקחת אחריות על המגרש".

גלריה קיבל את ההחלטה עוד לפני השריקה האחרונה. בכר ( צילום: עמרי שטיין )

לאחר הפיטורים, אמר למקורביו בכר, שצפוי לקבל כפיצוי שתי משכורות נוספות: "עשיתי במועדון הזה דברים ענקיים, שמעתי את הקהל וזה קשה לי, אני מבין אותם. לא מגיע לקהל הזה מה שקורה, לא רציתי שיזכרו שלא לקחתי אחריות ופוטרתי – לכן עזבתי. את הצעד הזה עשיתי הרבה בשביל הקהל, שיזכרו אותי אחרת".

במכבי חיפה רוצים למנות מאמן כבר במהלך פגרת הנבחרות שתימשך שלושה שבועות, כשעד אז איתי מרדכי ואדריאן רוצ'ט ממחלקת הנוער יעבירו את אימוני הקבוצה. רפאלוב לחץ בעבר למנות מאמן זר, אבל הפעם, בעקבות הכישלון בבחירת דייגו פלורס, שחר צפוי להיות מעורב יותר בבחירת המחליף, כשהנטייה היא להחתים הפעם ישראלי.

השם הבולט הוא של עומר פרץ, שמחזיק בחוזה בהפועל פ"ת ללא סעיף שחרור. למרות העונה הלא טובה שלו עד כה במושבה, צפויים בחיפה לפנות למועדון הכחול בנושא. גם שמו של מאמן הנבחרת הצעירה, אופיר חיים, עלה. בחיפה גם יבחנו את הזמינות של ברק יצחקי שרק לאחרונה חתם באנרת'וזיס. מועמד נוסף הוא שרון מימר, שלא מאמן מתחילת העונה, אולם הסיכוי לכך לא גבוה במיוחד.

יהיה מעורב יותר בבחירת המחליף. שחר ( צילום: גיל נחושתן )

מכבי חיפה תפנה להפועל פ"ת. פרץ ( צילום: עוז מועלם )

"בכר לא קיבל כלים להצליח"

אחרי שהודיע על התפטרותו בחדר ההלבשה, אמר בכר: "רגע מאוד קשה עבורי אני אומר את זה עם דמעות. אני מרגיש שהקבוצה צריכה שינוי. עבדתי מאוד קשה כדי להרים את הקבוצה הזאת, אבל זה לא הלך. כואב לי על האוהדים. הודעתי עכשיו ליענקל'ה שאני מתפטר. כואב מאוד, אבל אני חושב שהקבוצה הזאת צריכה שינוי. ניסיתי, זה לא עבד.

בכר רצה שיזכרו אותו לטובה. אוהדי מכבי חיפה ( צילום: עמרי שטיין )

"אני שלם עם כל מה שעשיתי, אבל לפעמים צריך לוותר. יכול להיות שזה סוג של....אני לא אגיד מיצוי, אבל זה לא הולך. יש פה קבוצה טובה, מוכשרת, היה אפשר להוציא מהסגל הזה יותר, בטח מבחינת תוצאה. לא הלך. נתתי ליענקל'ה חיבוק גדול, לליאור, לאיציק. קיבלתי את כל התנאים להצליח, כל מה שביקשתי, אף אחד לא כפה עלי שום דבר. אני אוהב את המועדון, אוהב את האנשים, אוהב את הקהל המדהים, שאני יכול להבין למה הוא קרא לי להתפטר. אני לוקח אחריות. אני בטוח שהמועדון הזה יצא לדרך חדשה, כי הוא צריך דם חדש, משהו שונה ואני לוקח את כל האחריות".