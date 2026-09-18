שביעות רצון בהפועל ת"א אחרי ה-0:3 המרשים היום (שישי) על הפועל פ"ת במשחק שפתח את המחזור החמישי בליגת העל. האדומים שמו מאחוריהם את התבוסה 4:1 בדרבי וחזרו למסלול הניצחונות בזכות נגיחה נהדרת של עמנואל בואטנג (10), שער נוסף של צ'יקו אחרי בישול של יאניק ללינדאל בהופעת הבכורה שלו באדום (17) ושער עצמי של האקס, אור ישראלוב, שמושאל מהקבוצה של אליניב ברדה ליריבה (55). קארים קימבידי הורחק אצל הכחולים, שסופרים שלושה הפסדים רצופים.

ברדה היה מרוצה בסיום, והתייחס גם להרגשה הרעה במועדון מאז המפלה בדרבי ביום שני האחרון: "עברנו ארבעה ימים מאוד מטלטלים וקשים אחרי הדרבי. אני שמח לראות שהכוח הקבוצתי הפנימי בא לידי ביטוי. היו ימים קשים כי זה היה מאוד חשוב לשחקנים ולקהל. יש לנו דרך ארוכה לעשות כדי לפצות את הקהל. אני שמח שניצחנו היום אחרי ארבעה ימים ללא שינה".

אליניב ברדה ( צילום: עוז מועלם )

עוד אמר המאמן: "שיחקנו בצורה טובה מאוד במחצית הראשונה, ולשמחתי הצלחנו למעשה להכריע את המשחק. יש לנו 22-23 שחקנים בסגל וכולם ראויים בהרכב, לא רק להתלבש. הקבוצה הזאת עושה דרך, הסגל עבר התאמות כאלה ואחרות ויש לנו לאן להתקדם. כמובן שנרצה לעשות עונה יותר טובה מהעונה שעברה. הכתירו אותנו במחזור ראשון-שני ואחרי הפסד אומרים שאנחנו לא ראויים. אנחנו רגילים לדברים האלה, נצטרך להתמודד עם זה כל העונה".