ההתאחדות לכדורגל פנתה היום (שני) באופן רשמי לבית הדין המשמעתי בבקשה להורות על השעייתו המיידית של עומר דהן מכל פעילות במסגרת ההתאחדות. הבקשה מגיעה עד לתום ההליך הפלילי המתנהל נגדו בגין חשד להשתתפות בהימורים בלתי חוקיים, או לחילופין לתקופה של 60 ימים לפחות.

ההתאחדות לכדורגל פנתה היום (שני) באופן רשמי לבית הדין המשמעתי בבקשה להורות על השעייתו המיידית של עומר דהן מכל פעילות במסגרת ההתאחדות. הבקשה מגיעה עד לתום ההליך הפלילי המתנהל נגדו בגין חשד להשתתפות בהימורים בלתי חוקיים, או לחילופין לתקופה של 60 ימים לפחות.

ההתאחדות לכדורגל פנתה היום (שני) באופן רשמי לבית הדין המשמעתי בבקשה להורות על השעייתו המיידית של עומר דהן מכל פעילות במסגרת ההתאחדות. הבקשה מגיעה עד לתום ההליך הפלילי המתנהל נגדו בגין חשד להשתתפות בהימורים בלתי חוקיים, או לחילופין לתקופה של 60 ימים לפחות.