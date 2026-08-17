ההתאחדות לכדורגל פנתה היום (שני) באופן רשמי לבית הדין המשמעתי בבקשה להורות על השעייתו המיידית של עומר דהן מכל פעילות במסגרת ההתאחדות. הבקשה מגיעה עד לתום ההליך הפלילי המתנהל נגדו בגין חשד להשתתפות בהימורים בלתי חוקיים, או לחילופין לתקופה של 60 ימים לפחות.
בפנייה לבית הדין צוין כי קיימת תשתית ראייתית המצביעה על דפוס פעילות חמור, במסגרתו נחשד החלוץ כי הימר כעניין שבשגרה על משחקים בליגה שבה השתתף, ואף על משחקים של הקבוצות שבהן שיחק בעצמו. בהתאחדות רואים את הדברים בחומרה יתרה ודורשים למנוע את החזרתו למגרשים כל עוד החקירה הפלילית נמשכת.
כזכור, הפרשה התפוצצה בחודש יוני האחרון, אז נעצר השחקן השייך למכבי חיפה (ושיחק בעונה החולפת כמושאל בהפועל רעננה). דהן אמנם הכחיש בשעתו את הדיווחים וטען בפוסט שפרסם כי "אין לי כל קשר לטענות בדבר הטיית משחקים או מכירת משחקים", אך כעת ההתאחדות דורשת לנקוט נגדו בצעדים משמעתיים חריפים עד לבירור המשפטי.