מנכ"ל מכבי ת"א ג'ק אנגלידיס יצא להגנתו של מיץ' גולדהאר וטען כי הבעלים עדיין מוכן לספוג הפסדים כספיים גבוהים, אבל המספרים בשוק ההעברות מציגים תמונה שונה בתכלית, שקשה להתעלם ממנה.

בקצת יותר משלוש השנים האחרונות הפכה מכבי ת"א למכונת אקזיטים, עם הכנסות שיא של 41.7 מיליון אירו, שהם כ־146 מיליון שקל, ממכירת שחקנים. מנגד, הקבוצה השקיעה בתקופה הזו ברכש 21.6 מיליון אירו בלבד - מעט יותר ממחצית מהסכום שנכנס לקופתה. מדובר בפער של 20.1 מיליון אירו, שהם כ־49 אחוז, כך נודע לראשונה ל"ידיעות אחרונות" ול־ynet.

גלריה מוכן לספוג הפסדים? המספרים מראים אחרת. גולדהאר ( צילום: עוז מועלם )

מבט רחב יותר על העסקאות מאז 2023 - הרבה אחרי מעברי הענק של ערן זהבי לסין, פרדראג ראיקוביץ' לספרד וטל בן־חיים לצ'כיה, שהכניסו גם הם סכומים דו־ספרתיים במיליוני שקלים - רק מצביע על מגמת "מוכרים בלבד".

רשימת המכירות בשנים האלה ממחישה היטב את היקף ההכנסות: אוסקר גלוך נמכר ב־7.35 מיליון אירו, ווסלי פטאצ'י ב־7.3 מיליון אירו, דניאל פרץ ופליסיו מילסון ב־5 מיליון אירו כל אחד, דור תורג'מן וסייד אבו־פרחי ב־4.7 מיליון אירו כל אחד, ג'ורג'ה יובאנוביץ' ב־2.8 מיליון אירו, פארפה גיאגון ב־1.6 מיליון אירו, יונתן כהן ב־1.5 מיליון אירו ונמניה סטואיץ' ב־1.2 מיליון אירו.

לכך יש להוסיף את מכירת אילון אלמוג ב־600 אלף אירו, אדוארדו גררו ב־500 אלף אירו, עדן קארצב ב־460 אלף אירו, גיא מזרחי ב־233 אלף אירו ודן ביטון ב־200 אלף אירו.

שורת רווח

על פי נתוני אופ"א, מאז 2020 הכניסו הצהובים 45.8 מיליון אירו מהשתתפותם במפעלים האירופיים, עם העפלה לשלבי הבתים/ליגה של הליגה האירופית והקונפרנס־ליג ומענקי דירוג. בחיבור בין ההכנסות מאירופה לבין מכירת השחקנים מאז מתקבל סכום עתק של כ־87.5 מיליון אירו.

המכירה שלו הכניסה למכבי הרבה כסף. אוסקר גלוך ( צילום: יאיר שגיא )

חשוב כמובן לסייג: הכנסות אינן רווח. על פי הדוחות הכלכליים, מכבי ת"א היא גם הקבוצה המכניסה ביותר בכדורגל הישראלי ממכירת מינויים וכרטיסים, ובעונה רגילה מגיעות הכנסותיה בסעיף הזה ל־35 מיליון שקל. לכך מצטרפים מיליונים נוספים ממרצ'נדייז ומחסויות, וכן מענקים שכל קבוצה מקבלת מזכויות השידור, מהטוטו ומהמינהלת.

מנגד, למועדון יש גם שורה ארוכה של הוצאות כבדות: אירוח מחוץ לבית בשלוש השנים האחרונות, משחקים ללא קהל - אף שהמועדון קיבל שיפוי ממשרד התרבות והספורט - טיסות, מלונות וכיוצא באלה. לכך יש להוסיף תקציב גבוה במיוחד למחלקת הנוער, שכר שחקנים ועלויות תפעול ומינהלה.

"מעורב על בסיס יומי"

"זה קצת מעליב לשמוע את מה שנאמר על גולדהאר", תקף אנגלידיס. "יש לנו זכות למכור שחקנים. אם קבוצות מציעות את הסכום שאנחנו רוצים, וזה עוזר לקבוצה להשתמש בכסף כדי להשתפר, אז זה בסדר. אולי אתם לא רואים את מיץ' הרבה, אבל הוא מעורב כמעט על בסיס יומי בהחלטות המועדון".

דברי אנגלידיס אינם משנים את התחושה שמכבי הפכה בשנים האחרונות לתחנת מעבר, מעין קבוצת פיתוח שמוכרת את נכסיה אך מתקשה למצוא להם תחליפים ראויים.

התחושה היא שמכבי הפכה לתחנת מעבר. ג'ק אנגלידיס ( צילום: אתר מכבי ת"א )

הקיץ הנוכחי הוא עד כה השחון ביותר. מכבי רכשה את החלוץ הסלובני אסטר סוקלר במיליון אירו, צירפה את דן גלזר - שחקן ספסל שהגיע לצורך עיבוי הסגל - תמורת 250 אלף אירו, והשלימה גם את רכישתו של כריסטיאן בליץ' ב־1.3 מיליון אירו, לאחר ששיחק אצלה כמושאל. בסך הכל מדובר ב־2.55 מיליון אירו - בקושי השווי של דאגלס אווסו, שהגיע להפועל ת"א.

גם הקיץ הזה נרשם רווח טהור. הצהובים כבר גרפו הון על אבו־פרחי, וייתכנו עסקאות נוספות. מנגד, על פי המנהל המקצועי סטיבן ואנהרן, צפויים לכל היותר עוד שני "וולקאמים". אגב, מכבי חסכה הקיץ גם על הקווים: שכרו של קני מילר (כ־300 אלף אירו לעונה) הוא הנמוך ביותר ששולם למאמן בקריית־שלום מאז ליטו וידיגאל.

ולא רק שההשקעה הכספית נמוכה ביחס להכנסות ממכירות, גם הרכישות שכן שביצעה מכבי בשנים האחרונות לא היו הצלחה גדולה, למעט מילסון ופטאצ'י, שנמכרו כאמור בסכום כולל של 12.3 מיליון אירו. גם סטואיץ' כבר נמכר בינתיים, בעוד טייריס אסאנטה נותר בסגל. הליו וארלה עדיין רחוק מהציפיות ממנו ואמור לתת הפעם עונה משמעותית הרבה יותר. אלעד מדמון נרכש ב־1.6 מיליון אירו אחרי החיזורים של בן מנספורד, ובהמשך נדד לאימוני הפועל חדרה. הנרי אדו מושאל לליגת המשנה בפורטוגל. הייטור הגיע בעונה שעברה תמורת 850 אלף אירו, תחת הגדרה של "מחטף" מהונגריה, וגם הוא כבר הושאל.

קרווין אנדראדה הגיע על הטיקט של מילסון ופטאצ'י תמורת 1.8 מיליון אירו - הסכום הגבוה ביותר ששילמה מכבי בתקופה האחרונה. הוא הצטרף רק אשתקד, וכבר מחפשים לו קבוצה להשאלה. גם יון ניקולאסקו לא פגע.

עולים עם הנוער

הכסף הגדול של מכבי הגיע בעיקר משחקני הבית. על גלוך קיבלה הקבוצה 7.35 מיליון אירו, פרץ נמכר לבאיירן מינכן ב־5 מיליון אירו, ואילו תורג'מן ואבו־פרחי הכניסו 4.7 מיליון כל אחד לקופה הצהובה.

הבעיה מבחינת מכבי היא שבקיצים האחרונים לא ניכרת חשיבה עמוקה מספיק על תחליפים ראויים לאותם אקזיטים, ובסופו של דבר גם מעיין המזל הולך ומתרוקן. מכבי אמנם הביאה בשנים האחרונות שחקנים חופשיים רבים, בהם יוריס ואן אובריים, דריק לוקאסן, שגיב יחזקאל ואחרים, אבל ההשקעה הכספית נמוכה משמעותית ואינה מאפשרת לה לבצע את השדרוג הנדרש.

הראיה לכך התקבלה כבר העונה: בשל חוסר מוכנות טוטאלי הפסידה מכבי לקבוצה חלשה כמו צסק"א סופיה, וכעת היא נאבקת מול לוגאנו השווייצרית על מקום בפלייאוף הקונפרנס ליג. הדחה בשלב הזה כבר תהיה קטסטרופה כלכלית.

שער מוסף הספורט של "ידיעות אחרונות", הבוקר

במכבי מדברים על אפשרות להחזיר את גבי קניקובסקי, שרק לפני שנתיים ביקש להישאר בתמורה לתוספת שכר של פחות מ־100 אלף אירו, אלא שנציגו טען אתמול כי אפילו אין מו"מ בין הצדדים.