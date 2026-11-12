המגמה בנבחרת ישראל, כפי שפורסם לראשונה ב-ynet , היא לספסל את מנור סולומון - עוד לפני שנאלץ לנטוש בשל כאבי גב את האימון הטקטי הראשון שנערך אתמול בבית הנבחרות בשפיים, לקראת המשחק מחרתיים מול קוסובו (שבת, 16:00) בליגת האומות.

רן בן שמעון קיבל החלטה עקרונית שלא לשלב עוד בין סולומון לאוסקר גלוך, בעקבות הכישלון בחלון ליגת האומות בחודש שעבר, שבו השניים שיחקו יחד. בין הסיבות לכך: חוסר הפיזיות של השניים והמחויבות ההגנתית. לכן, נכון לעכשיו, נראה כי גלוך, שנמצא בכושר טוב באיאקס, מועדף על פני סולומון.

גלריה יועדף על פני סולומון. גלוך ( צילום: AP Photo/Tamuna Kulumbegashvili )

הנבחרת תקיים הבוקר אימון נוסף בבית הנבחרות, לפני שתמריא אחר הצהריים לפרישטינה לקראת המשחק. מחר תקיים הנבחרת את האימון המסכם, שבסיומו ייקבע ההרכב הסופי.

חוליית ההגנה מסתמנת כיציבה. כפי שקרה בשני המשחקים שנעלו את החלון הקודם, מול קוסובו ואירלנד, הנבחרת צפויה לעבור למערך של שלושה בלמים. ניקיטה סטויאנוב, עידן נחמיאס ורז שלמה אמורים לפתוח יחד עם המגנים רוי רביבו וליאל עבדה. בין הקורות נראה כי לדניאל פרץ יש יתרון על פני אסף צור.

מועדף על פני תורג'מן. טוקלומטי ( צילום: עוז מועלם )

בקישור צפוי לפתוח ניב יהושוע, לצדו של גבי קניקובסקי או איתן אזולאי. דור פרץ עשוי לשחק כאחד משלושת הקשרים או כחלוץ. אם יוצב בקישור, לעידן טוקלומטי יש יתרון על פני דור תורג'מן בעמדת החלוץ. אם דור פרץ יפתח בחוד, עמרי גנדלמן צפוי להשתלב בשלישיית הקישור. מי שישחק לצד החלוץ יהיה אוסקר גלוך.