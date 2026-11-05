במסיבת העיתונאים שקיים היום (חמישי) מאמן הנבחרת רן בן שמעון, לקראת המשחקים מול קוסובו ואוסטריה בליגת האומות, הצהיר המאמן כי הוא מאמין שישראל תעפיל ליורו 2028. לצד זאת, התייחס לזימונו של אוריין גורן, להיעדרותו של מוחמד אבו-פאני ולהתלבטות בעמדת השוער.

"אני חושב שהנבחרת הזו תעפיל ליורו 2028. מאמין בשחקנים שלי, מאמין במי שמשחקים כאן וביכולות שלהם. נמשיך לעשות את המקסימום״, אמר בן שמעון. "אני אגיד מילה אחת - לא לוקח על הגב שלי את חוסר ההצלחה של דורות לפני, לא יודע מה היה. על הדור הזה אקח אחריות ומאמין שנשיג את המטרות שלנו".

גלריה "נשיג את המטרות שלנו". רן בן שמעון ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

המאמן פתח בהתייחסות למסקנות מהחלון הקודם: "היה לנו זמן לנתח, יש הרבה מסקנות מקצועיות גם לגבינו ולגבי שחקנים ושיטות". בהמשך דיבר על קשר ברצלונה אוריין גורן, שזומן לסגל, והבהיר כי בשיחות ביניהם לא עלתה מבחינתו אפשרות שייצג נבחרת אחרת.

"שמח שגורן איתנו"

"לגבי אוריין גורן, אני בקשר איתו הרבה שנים. לא הרגשתי בשום שלב למעט דברים שנשלחו אליי על צ'כיה, לא שמעתי בשום שלב שהוא לא ישחק בנבחרת. הוא שיחק בכל הצעירות, והוא אמר לי שישחק רק בישראל הבוגרת. אני חושב שהוא ילד מוכשר מאוד, ראוי לזימון ואני שמח שהוא איתנו", אמר.

על ההחלטה להשאיר את מוחמד אבו פאני מחוץ לסגל הסביר בן שמעון: "הסיבה היא מקצועית. יש לנו כרגע אופציות יותר טובות שאנחנו חושבים, אין מניעה". עם זאת, הדגיש כי הדלת בפני הקשר נותרה פתוחה: "מעולם לא עשיתי איקס על אף שחקן, לכל אחד יש זכות להראות מה הוא עושה הכי טוב כדי לחזור לנבחרת וגם אבו פאני נכלל. הוא שחקן סגל לגיטימי ואזמן אותו על פי ראות עיניי המקצועית".

אבו פאני במדי הנבחרת ( Attila KISBENEDEK / AFP )