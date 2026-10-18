הפועל באר-שבע עברה הערב (ראשון) לא מעט בדרך לניצחון הביתי 1:2 על הפועל ירושלים. האלופה נקלעה לפיגור, איבדה את לוקאס ונטורה עקב פציעה ונזקקה לצמד מאוחר של איגור זלאטנוביץ' כדי להשלים מהפך. בסיום, רן קוז'וך שיבח את התגובה של שחקניו, אך הבהיר שהוא מצפה לראות את אותה נחישות לאורך כל המשחק.

עוד לפני שריקת הפתיחה, ונטורה וג'בון איסט איבדו את מקומם בהרכב לאחר שאיחרו להתכנסות. בהמשך התפתחו עימותים בין אוהדי הקבוצות ביציעים, ושמונה אוהדים נעצרו. על הדשא, ויטלי דמשקאן העלה את האורחת ליתרון בשער מרהיב, וונטורה, שנכנס עם פתיחת המחצית השנייה, נאלץ לצאת כעבור שבע דקות בעקבות מה שנראה כמתיחה בשריר.

גלריה דמשקאן והחברים חוגגים ( צילום: הרצל יוסף )

גנאח עם הכדור ( צילום: הרצל יוסף )

גם פסילת שער של אדריאן אוגריסה, בהחלטה גבולית וללא התערבות ה־VAR, לא עצרה את המארחת. זלאטנוביץ' עלה מהספסל והשווה בדקה ה־74, ובדקה ה־84 השלים צמד בפנדל, לאחר שאופק נדיר הכשיל את איסט ברחבה והורחק. באר שבע שמרה על מאזן מושלם במשחקי הליגה שאחרי הופעותיה באירופה, ונותרה במרחק שתי נקודות ממכבי חיפה שבפסגה, לקראת המפגש ביניהן ביום שני הבא בסמי עופר.

"צריך לצפות מאיתנו לתשוקה שהפגנו במחצית השנייה, בעיקר ב-20 הדקות האחרונות. הרצון הזה לנצח, החתירה למגע כל הזמן. את זה צריך להראות כל הזמן, בלי קשר לעייפות. המשחק הסתבך לנו בלי שהפועל ירושלים בעטה לשער. שחקן מהחצי שלהם, דוהר כל הדרך בגלל טעות שלנו במעבר. השחקנים יודעים את זה. ואז אתה רודף. ראיתי את זה קורה לכמה קבוצות בליגה וקיוויתי שלנו זה לא יקרה, אבל אני לוקח מהמשחק את החזרה שלנו", אמר קוז'וך.

שחקני באר שבע חוגגים ( צילום: הרצל יוסף )

המאמן התייחס גם להופעה של אליאל פרץ, והדגיש כי הוא ממשיך לתת בו אמון: "לא יודע אם זו עייפות, יש משחקים פחות טובים. הוא שחקן טוב, מהמובילים שלנו. יש גם ימים כאלה. אני בטוח שכבר במשחק הבא הוא יראה מה הוא יודע. המצב הפיזי שלו היה טוב, דיברתי איתו לפני המשחק. הוא לא מצא את הקצב, לא הצליח להיכנס. הוא איבד כמה כדורים קלים וזה קצת הוריד לו את הביטחון, אבל אנחנו יודעים מה הוא שווה עבורנו".

בנוגע למצבו של ונטורה, קוז'וך עדיין לא ידע לספק תמונה ברורה: "הוא הרגיש את השריר האחורי כשהוא נכנס. לא יודע אם זה שוב אותו שריר. הוא היה מאוד נסער, לא באמת הבנו. אבל זה, לצורך הדוגמה, אחד מאותם עומסים של התקופה והטיסות. זה לא פשוט, אבל ברוך השם על האתגר. זה משהו שייחלנו לו, לא תמצאו אותנו מתלוננים".

על ההחלטה לשחק עם איסט, אוגריסה וזלאטנוביץ' יחד, אמר: "זה היה כפוי, אבל היום יש לי יותר אפשרויות. זה עוד פתרון שיעמוד לרשותנו".

"אני לוקח מהמשחק את החזרה שלנו". קוז'וך ( צילום: הרצל יוסף )

זדה: "אני שלם עם המשחק שלנו, אבל לא עם התוצאה"

בצד המפסיד, ליאור זדה הסביר את הבחירה בגישה זהירה מול האלופה: "ליגת העל מלמדת אותך הרבה דברים תוך כדי תנועה, ואחרי שהיינו יומרניים מדי נגד מכבי תל אביב וקיבלנו חמישה שערים, וגם נגד מכבי חיפה, הבנו שהליגה קשוחה והקבוצות מאוד איכותיות. פגשנו היום התקפה עם איסט, אוגריסה וזלאטנוביץ' ולא היינו רחוקים מלקחת נקודות. משחק ההגנה היה ממש טוב לפחות עד סוף המשחק, גם היו חסרים לנו שחקני התקפה ועשינו התאמות. אני שלם עם המשחק שלנו, אבל לא עם התוצאה".

זדה נשאל מדוע קבוצתו נסוגה ככל שהמשחק התקדם: "זה קשה, אין לי תירוצים. הפועל באר שבע שלחה המון שחקנים איכותיים בפיגור 1:0, ולנו היה קשה להחזיק את הכדור. התגוננו ועשינו את זה טוב, לא היינו רחוקים מלהשיג כאן תוצאה טובה. בחצי השני היינו צריכים טיפה יותר להחזיק בכדור, אבל לא הצלחנו. באר שבע לא הייתה מסוכנת מדי עד החילופים וזה מה שיש, הפערים בליגה הזו גדולים ואנחנו צריכים לצמצם את זה. התארגנו למשחק של ב"ש, הם שלחו גם את אוגריסה, איסט וזלאטנוביץ' על הבלמים שלנו והורדנו עוד קשר אחורה, כי לא הייתה לנו ברירה, אבל זה דחף אותנו עוד יותר אחורה. הרגשתי שהשער שלהם באוויר והתקשינו להתמודד עם זה".

"אין לי תירוצים". זדה ( צילום: עוז מועלם )

במחזור הבא מחכה להפועל ירושלים מפגש עם הפועל תל אביב. למרות ההפסד, זדה מצא גם סיבות לאופטימיות: "כל הקבוצות עוברות את הרצף הזה. זה יכול להישמע מוזר, אבל המשחק הזה מעודד אותי מבחינה הגנתית, רק שנצטרך לדעת לאזן את זה עם משחק התקפה טוב יותר. אנחנו נתבגר תוך כדי תנועה".