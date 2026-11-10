נבחרת ישראל פתחה בהכנות למשחק החוץ נגד קוסובו ביום שבת במסגרת ליגת האומות (16:00). הערב (שלישי) קיימו הכחולים-לבנים אימון ראשון לפני היציאה לפרישטינה ביום חמישי. שלושה ימים אחרי המשחק נגד הקוסוברים תתמודד הנבחרת מול אוסטריה במשחק "בית" בהונגריה - שינעל את הקמפיין.

"החלון הקודם לא היה מוצלח", אמר שחקן וקפטן הנבחרת מנור סולומון בפתיחת האימון, "רצינו להיות עם יותר משתי נקודות מארבעה משחקים. אנחנו לא מנסים לתרץ כלום. לא היו משחקים טובים, במיוחד במחצית אחת מול אירלנד. אני מקווה שלמדנו מהטעויות ושנשחק בצורה יותר טובה. אנחנו מאוד רוצים להציל את הקמפיין הזה עם ניצחון בקוסובו. מאמינים בעצמנו".

"היו לי משחקים טובים יותר בנבחרת". סולומון ( צילום: REUTERS/Florion Goga )

"המשחקים הקודמים שלי בנבחרת לא היו מספיק טובים", המשיך סולומון כשהוא מתייחס ליכולת האישית שלו במשחקים האחרונים. "היו לי המון משחקים טובים בנבחרת לאורך השנים אבל האחרונים היו מהפחות טובים שלי מאז שאני זוכר את עצמי. אני רוצה לחזור לכושר ומקווה לעשות את זה במשחקים הקרובים". כשנשאל האם הוא מוכן לאפשרות שלא יפתח במשחק הקרוב, השיב: "מה שרן יחליט אני אסכים איתו. הכל בסדר".

על המשחק הקרוב: "נצטרך להיות עם אותה משמעת ולמצוא יותר איכות בהתקפה, בין היתר זו העבודה שלי ושל שאר שחקני ההתקפה".

על זימון הבכורה של אוריין גורן, שאמש שוחרר בגלל פציעה: "אני לא מכיר אותו כל כך, ראיתי אותו והוא נראה מדהים ומוכשר. מחכה לקבל אותו כאן בזרועות פתוחות. קיוויתי שזה יהיה הפעם, אבל לא יצא. מאחל לו את כל הטוב שבעולם".

על שיתוף הפעולה עם אוסקר גלוך: "הכי נוח לי לשחק בצד שמאל, אוסקר יותר במרכז. כבר הוכחנו שאפשר לשחק יחד בנבחרת הזו והיו לנו משחקים מצוינים יחד. כולם דיברו על זה שהם בטוחים שאנחנו בשמאל זה הכי טוב שיש. אנחנו למדנו לשחק ביחד ויודעים לעשות את זה. במשחקים האחרונים זה עבד פחות טוב, אבל אין לי ספק שזה אפשרי ונהנה".