פלונטר יון ניקולאסקו נפתר היום (שישי) עם ההחלטה להוציא את החלוץ בעסקת השאלה להפועל ר"ג עד סוף העונה. המולדבי, שמושבת בשלושת החודשים הקרובים בעקבות השיקום מהקרע ברצועה הצולבת, יעבור לעולה החדשה בחינם.

פלונטר יון ניקולאסקו נפתר היום (שישי) עם ההחלטה להוציא את החלוץ בעסקת השאלה להפועל ר"ג עד סוף העונה. המולדבי, שמושבת בשלושת החודשים הקרובים בעקבות השיקום מהקרע ברצועה הצולבת, יעבור לעולה החדשה בחינם.

פלונטר יון ניקולאסקו נפתר היום (שישי) עם ההחלטה להוציא את החלוץ בעסקת השאלה להפועל ר"ג עד סוף העונה. המולדבי, שמושבת בשלושת החודשים הקרובים בעקבות השיקום מהקרע ברצועה הצולבת, יעבור לעולה החדשה בחינם.

החלוץ, שנרכש בעונה שעברה מהירנביין ההולנדית תמורת 1.3 מיליון אירו, מחזיק בחוזה לשנתיים נוספות, במסגרתו הוא אמור להשתכר 600 אלף אירו לעונה - 1.2 מיליון אירו בסך הכול. את שכרו בעונה הקרובה תשלם מכבי ת"א.

החלוץ, שנרכש בעונה שעברה מהירנביין ההולנדית תמורת 1.3 מיליון אירו, מחזיק בחוזה לשנתיים נוספות, במסגרתו הוא אמור להשתכר 600 אלף אירו לעונה - 1.2 מיליון אירו בסך הכול. את שכרו בעונה הקרובה תשלם מכבי ת"א.

החלוץ, שנרכש בעונה שעברה מהירנביין ההולנדית תמורת 1.3 מיליון אירו, מחזיק בחוזה לשנתיים נוספות, במסגרתו הוא אמור להשתכר 600 אלף אירו לעונה - 1.2 מיליון אירו בסך הכול. את שכרו בעונה הקרובה תשלם מכבי ת"א.

טרם ההחלטה להשאיל את השחקן, ניהלו אנשי מכבי ת"א ונציגי החלוץ מגעים מתקדמים להתרת חוזהו. ניקולאסקו, שתופס משבצת של שחקן זר בסגל, מנע למעשה מהקבוצה להתחזק בשחקן זר נוסף.

טרם ההחלטה להשאיל את השחקן, ניהלו אנשי מכבי ת"א ונציגי החלוץ מגעים מתקדמים להתרת חוזהו. ניקולאסקו, שתופס משבצת של שחקן זר בסגל, מנע למעשה מהקבוצה להתחזק בשחקן זר נוסף.

טרם ההחלטה להשאיל את השחקן, ניהלו אנשי מכבי ת"א ונציגי החלוץ מגעים מתקדמים להתרת חוזהו. ניקולאסקו, שתופס משבצת של שחקן זר בסגל, מנע למעשה מהקבוצה להתחזק בשחקן זר נוסף.

לפני המעבר לר"ג הבהירו במכבי לחלוץ כי יהיו מוכנים לשלם את מלוא שכרו ואף להשאילו לקבוצה אחרת ללא תמורה, אולם ניקולאסקו תחילה סירב לכך.

לפני המעבר לר"ג הבהירו במכבי לחלוץ כי יהיו מוכנים לשלם את מלוא שכרו ואף להשאילו לקבוצה אחרת ללא תמורה, אולם ניקולאסקו תחילה סירב לכך.

לפני המעבר לר"ג הבהירו במכבי לחלוץ כי יהיו מוכנים לשלם את מלוא שכרו ואף להשאילו לקבוצה אחרת ללא תמורה, אולם ניקולאסקו תחילה סירב לכך.