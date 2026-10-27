אחרי שעזב את מכבי ת"א בסיום העונה שעברה, בן מנספורד מצא קבוצה חדשה. כפי שנחשף ב-ynet, מי שנשא במספר תפקידים בשורות הצהובים בשתי קדנציות שונות, הצטרף רשמית לצ'רלטון מליגת המשנה באנגליה, ומונה לתפקיד המנכ"ל בשורות הקבוצה שממוקמת במקום ה-19 בצ'מפיונשיפ.
זו קבוצתו הרביעית של מנספורד באנגליה, לאחר ששימש כמנכ"ל בברנסלי בשנים 2013-2016 (בגיל 33 - הצעיר ביותר שנשא בתפקיד זה באנגליה), בלידס ב-2016-2017 ובבלאקפול ב-2019-2023 (בין שתי הקדנציות שלו במכבי ת"א).
מנספורד שימש כמנכ"ל מכבי ת"א בשנים 2017-2019 וחזר למועדון לקדנציה נוספת בשנים 2023-2026, שאותה החל באותו תפקיד עד שבתחילת העונה שעברה הוזז לתפקיד המנהל המקצועי. לאחר הזכייה באליפות השנייה ברציפות בקיץ האחרון, הצהיר גולדהאר בקיץ כי המועדון למד לקחים והכין תוכניות מגירה לגל העזיבות הצפוי. אולם, בפועל, המשימה הוטלה על כתפיו של מנספורד, שנכשל באיתור חלופות ראויות יחד עם המנהל הטכני דומיניק פרייס, שכבר עזב.
במבחן התוצאה של שלוש השנים האחרונות, הקדנציה של מנספורד אמנם רשמה הישגים כמו שתי אליפויות, העפלה לליגה האירופית ומכירות בסכומי ענק של שחקנים כמו פליסיו מילסון, ווסלי פטאצ'י ודור תורג'מן, אך היא כללה גם נפילות רבות.