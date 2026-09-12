אירוע חריג בביתו של ערן זהבי בסביון. כדורגלן העבר בן ה-39 טען הערב (שבת) כי אלמונים חתכו את כבלי האינטרנט המחוברים לביתו, במה שלדבריו נועד למנוע ממנו ומבני משפחתו להשמיע מוזיקה במהלך החג.
זהבי העלה לחשבון האינסטגרם שלו תיעוד של תיבת התקשורת הפתוחה ושל הכבלים שנחתכו, ובחר להגיב לאירוע בציניות. "איזה אנשים טובים יש במדינה הזו. אני כל פעם נפעם מחדש", כתב. לדבריו, בזמן שבילה עם משפחתו והושמעה מוזיקה בבית, הגיע אדם למקום וחתך את החיבור לאינטרנט.
"קצת מוזיקה, קצת אווירה עם המשפחה בחג, אז באים וגוזרים את החוט של האינטרנט שלא נוכל לשמוע מוזיקה, תודה רבה", הוסיף זהבי. "אין ברירה, צריכים להזמין די.ג'יי. מקווה שתיהנו מהמוזיקה. אהבת חינם וחג שמח, שנה מבורכת לכולם. אגב, לא הייתה תלונה למשטרה על מוזיקה כי בין 14:00 ל-16:00 לא הייתה מוזיקה בכלל", כתב.
האירוע הנוכחי מחזיר לתקרית מתוקשרת אחרת שבה היה מעורב זהבי מול שכנים בסביון. בשנת 2020 הוזעקה המשטרה לבית שבו התגוררה משפחתו בעקבות תלונות על רעש ומוזיקה חזקה. ההתפתחות במקום הובילה לעימות בין זהבי לשוטרים, שוטרים שהגיעו למסיבה טענו כי זהבי הפריע להם במילוי תפקידם - ולכן הובילו אותו אזוק לתחנת המשטרה.