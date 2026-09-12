זהבי העלה לחשבון האינסטגרם שלו תיעוד של תיבת התקשורת הפתוחה ושל הכבלים שנחתכו, ובחר להגיב לאירוע בציניות. "איזה אנשים טובים יש במדינה הזו. אני כל פעם נפעם מחדש", כתב. לדבריו, בזמן שבילה עם משפחתו והושמעה מוזיקה בבית, הגיע אדם למקום וחתך את החיבור לאינטרנט.

זהבי העלה לחשבון האינסטגרם שלו תיעוד של תיבת התקשורת הפתוחה ושל הכבלים שנחתכו, ובחר להגיב לאירוע בציניות. "איזה אנשים טובים יש במדינה הזו. אני כל פעם נפעם מחדש", כתב. לדבריו, בזמן שבילה עם משפחתו והושמעה מוזיקה בבית, הגיע אדם למקום וחתך את החיבור לאינטרנט.

זהבי העלה לחשבון האינסטגרם שלו תיעוד של תיבת התקשורת הפתוחה ושל הכבלים שנחתכו, ובחר להגיב לאירוע בציניות. "איזה אנשים טובים יש במדינה הזו. אני כל פעם נפעם מחדש", כתב. לדבריו, בזמן שבילה עם משפחתו והושמעה מוזיקה בבית, הגיע אדם למקום וחתך את החיבור לאינטרנט.