שוער בני ריינה, ליאור גליקליך, בדרך לפרק חדש בקריירה: השוער הישראלי סיכם את תנאיו בוולפסברגר מהליגה האוסטרית, שתשלם לקבוצה מהלאומית כ-500 אלף שקל עבור שירותיו. בבני ריינה התעקשו במהלך המשא ומתן לקבל גם אחוזים ממכירה עתידית של השוער, אך בסופו של דבר הדרישה לא התקבלה והעסקה נסגרה ללא סעיף כזה.