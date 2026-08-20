שוער בני ריינה, ליאור גליקליך, בדרך לפרק חדש בקריירה: השוער הישראלי סיכם את תנאיו בוולפסברגר מהליגה האוסטרית, שתשלם לקבוצה מהלאומית כ-500 אלף שקל עבור שירותיו. בבני ריינה התעקשו במהלך המשא ומתן לקבל גם אחוזים ממכירה עתידית של השוער, אך בסופו של דבר הדרישה לא התקבלה והעסקה נסגרה ללא סעיף כזה.
גליקליך, שוער נבחרת הנוער לשעבר, הציג בעונה שעברה יכולת טובה בין הקורות של בני ריינה בליגת העל והפך לאחד השחקנים הבולטים בקבוצה. המעבר לאוסטריה צפוי להיות משמעותי גם עבורו מבחינה כלכלית, כאשר השוער צפוי להכפיל את שכרו ולהשתכר בוולפסברגר כ-130 אלף אירו לעונה.
מי שצפוי להיכנס לנעליו של גליקליך בבני ריינה הוא רוי ששון, שוער המשנה של הפועל פתח תקווה.