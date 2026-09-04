"כל מה שבנינו פה במשך שנתיים וחצי קרס בשני משחקים", אמרו בבית"ר ירושלים לאחר התבוסה 3:0 אתמול להפועל ת"א. "לספוג שני הפסדים כאלה בשלב כזה - זה דבר בעייתי. המזל הוא, שיכולנו לספוג הרבה יותר".

עד כמה המצב קשה בקבוצה מהבירה, שספגה שבעה שערים בשני משחקים, יעידו שריקות הבוז שספגו השחקנים אתמול כשניגשו להודות לאוהדים בסיום. ונוכח כל הלחץ הזה, מצפה לסגנית האלופה כבר ביום שני הקרוב עוד משחק שאסור לה להפסיד מול בני סכנין (דוחא, 20:15).

גלריה "ההפסד לנתניה הוריד לנו את הבטחון". אצילי ( צילום: עוז מועלם )

הבעלים, ברק אברמוב, בחר לצנן את האווירה. "לאלמוג כהן יש חוזה לעוד שלוש שנים", אמר. "הוא איש מקצוע מהמעלה הראשונה, תשאלו אותי בסיום העונה מה אני חושב על כהן כמאמן, לא מסכמים עונה במחזור השני. להגיד שהכל לא טוב, זה לצאת ליצן. גם כשברק יצחקי מונה שאלו אותי על העובדה שהוא מאמן ללא ניסיון, אי אפשר לקחת את כל הזכות להצלחה לברק, כמו שאי אפשר להפיל את הכל על אלמוג כהן. הלכתי דרך עם אלמוג והיא ארוכה, לא רק של שני מחזורים. אנחנו מאמינים שנראה קבוצה תוססת".

אברמוב המשיך ואמר: "בית"ר עם תקציב של 79 מיליוני שקלים, שכר שחקנים של 33 מיליוני שקלים, כל המועדונים מכרו שחקנים ואנחנו יכולנו להכניס ממכירות 10-11 מיליוני שקלים. כל שחקן שהצוות המקצועי ביקש - קיבל. אין לנו בעיה של כסף להביא שחקנים, נביא את השש הנכון. זה שכר השחקנים ותקציב המועדון הגבוה שהיה מאז ימי ארקדי גאידמאק".

גיבוי מאברמוב. כהן ( צילום: עוז מועלם )

עיקר הביקורת מופנית כלפי אלמוג כהן, שכאמור, קבוצתו כבר ספגה שבעה שערים בשני מחזורי הפתיחה. "ציפינו לפתוח את העונה בצורה טובה יותר", אמר המאמן בסיום. "נמשיך לעשות את הדברים שאנחנו מאמינים בהם. יש תקופות שהכל נגדך בכדורגל, אז צריך לעבוד יותר קשה, אני במוטיבציה מלאה על אתגר האימון, ככל שהלחץ עולה, אצלי המוטיבציה עולה. מול מכבי נתניה נראינו קטסטרופה, מאכזב שהתחלנו ככה את הליגה. היה עלינו לחץ גדול בשנתיים האלו, אני מנסה להוריד את הלחץ. אנחנו נביא עוד שחקן אחד".