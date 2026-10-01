אחרי שהצהיר בעצמו בפני שחקני נבחרת ישראל כי המטרה היא לסיים במקום הראשון בליגת האומות ולהעפיל ליורו, בהתאחדות לכדורגל הופתעו מאוד מדבריו של המאמן רן בן שמעון לקראת המשחק הערב (חמישי, 21:45) מול קוסובו. בהתאחדות ראו באמירותיו של המאמן הנמכת ציפיות וחזרה לאחור מהיעד שהוצב.
"הלבישו עלינו תקוות מאוד גדולות", אמר בן שמעון במסיבת העיתונאים אמש בדברצן, אמירה שהפתיעה את ראשי ההתאחדות. זאת בשל הנרטיב שביקשו בהתאחדות להטמיע לקראת ליגת האומות ומוקדמות היורו - הצבת יעד ברור של העפלה ליורו, כאשר הובהר כי אי-עמידה בו תיחשב לכישלון. "הציפיות לא היו קשורות לכדורגל והן חנקו אותנו. נחנקנו", הוסיף המאמן. גורם בהתאחדות ביקר את הדברים: "מי שהלביש תקוות גדולות על מאמן כמוהו היו ראשי ההתאחדות והמאמן עצמו. הם דיברו על עלייה ליורו כמטרה ברורה".
במחנה הנבחרת בהונגריה מדברים בימים האחרונים על אובדן ביטחון של בן שמעון ושל הצוות המקצועי, בעקבות ההפסדים בשני משחקי ליגת האומות הראשונים. הדבר בא לידי ביטוי גם בהרכב החדש, כאשר יותר ממחצית משחקני ההרכב שפתח בהפסד לאירלנד ביום ראשון יוחלף. "בן שמעון הדיח מההרכב שחקני מפתח שהוא רץ איתם תקופה ארוכה", אמרו בנבחרת, כשהכוונה בין היתר לדניאל פרץ, אוסקר גלוך ורוי רביבו.
פרץ, כאמור, לא יעלה הערב ב-11, אלא עומרי גלזר. רוי רביבו יוחלף על-ידי ליאל עבדה, בעוד גבי קניקובסקי, אוסקר גלוך, דור תורג׳מן וגיא מזרחי יירדו גם הם לספסל. במקומם צפויים לפתוח עידן נחמיאס, דור פרץ, איתן אזולאי ותאי בריבו. בנוסף, המאמן החליט לשנות את המערך ולעבור לשלושה בלמים.
"אנחנו שנתיים ומשהו עם המאמן הזה", אמר אחד השחקנים. "ואחרי הקריסות מול אוסטריה ואירלנד, הוא מחליף חצי הרכב ומחליף מערך – ברור שכל הקונספציה שלו קרסה".