אחרי שהצהיר בעצמו בפני שחקני נבחרת ישראל כי המטרה היא לסיים במקום הראשון בליגת האומות ולהעפיל ליורו, בהתאחדות לכדורגל הופתעו מאוד מדבריו של המאמן רן בן שמעון לקראת המשחק הערב (חמישי, 21:45) מול קוסובו. בהתאחדות ראו באמירותיו של המאמן הנמכת ציפיות וחזרה לאחור מהיעד שהוצב.

אחרי שהצהיר בעצמו בפני שחקני נבחרת ישראל כי המטרה היא לסיים במקום הראשון בליגת האומות ולהעפיל ליורו, בהתאחדות לכדורגל הופתעו מאוד מדבריו של המאמן רן בן שמעון לקראת המשחק הערב (חמישי, 21:45) מול קוסובו. בהתאחדות ראו באמירותיו של המאמן הנמכת ציפיות וחזרה לאחור מהיעד שהוצב.

אחרי שהצהיר בעצמו בפני שחקני נבחרת ישראל כי המטרה היא לסיים במקום הראשון בליגת האומות ולהעפיל ליורו, בהתאחדות לכדורגל הופתעו מאוד מדבריו של המאמן רן בן שמעון לקראת המשחק הערב (חמישי, 21:45) מול קוסובו. בהתאחדות ראו באמירותיו של המאמן הנמכת ציפיות וחזרה לאחור מהיעד שהוצב.