קני מילר, מאמנה של מכבי ת"א, מועמד לאימון ברנלי מהצ'מפיונשיפ, כך לפי דיווח באנגליה. הקבוצה האנגלית מחפשת מאמן חדש לאחר שפיטרה את ניקי היין, שעות ספורות אחרי התבוסה 4:1 בחוץ ללינקולן, ומילר הוא אחד השמות שבהם מעוניינים במועדון.

קני מילר, מאמנה של מכבי ת"א, מועמד לאימון ברנלי מהצ'מפיונשיפ, כך לפי דיווח באנגליה. הקבוצה האנגלית מחפשת מאמן חדש לאחר שפיטרה את ניקי היין, שעות ספורות אחרי התבוסה 4:1 בחוץ ללינקולן, ומילר הוא אחד השמות שבהם מעוניינים במועדון.

קני מילר, מאמנה של מכבי ת"א, מועמד לאימון ברנלי מהצ'מפיונשיפ, כך לפי דיווח באנגליה. הקבוצה האנגלית מחפשת מאמן חדש לאחר שפיטרה את ניקי היין, שעות ספורות אחרי התבוסה 4:1 בחוץ ללינקולן, ומילר הוא אחד השמות שבהם מעוניינים במועדון.