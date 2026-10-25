קני מילר, מאמנה של מכבי ת"א, מועמד לאימון ברנלי מהצ'מפיונשיפ, כך לפי דיווח באנגליה. הקבוצה האנגלית מחפשת מאמן חדש לאחר שפיטרה את ניקי היין, שעות ספורות אחרי התבוסה 4:1 בחוץ ללינקולן, ומילר הוא אחד השמות שבהם מעוניינים במועדון.
לפי הדיווח, הסקוטי הרשים את אנשי ברנלי בעבודתו במכבי ת"א, ובוחנים אפשרות למנות אותו לתפקיד בקבוצה מהליגה השנייה באנגליה. עם זאת, לא דווח כי נעשתה פנייה רשמית למאמן או כי מתנהל משא ומתן בין הצדדים.
מילר מונה הקיץ למאמן הקבוע של מכבי ת"א, לאחר שכמאמן זמני הוביל אותה לזכייה בגביע המדינה בעונה שעברה. תחתיו הקבוצה החלה את העונה בזירה המקומית בצורה טובה, עם זכייה בתואר אלוף האלופים וניצחונות מרשימים על יריבות לצמרת כמו מכבי חיפה, הפועל ת"א והפועל באר-שבע.
ברנלי, שירדה מהפרמייר-ליג בעונה שעברה, פתחה את העונה בצורה מאכזבת במיוחד. ההפסד האחרון היה השישי שלה ב-12 משחקים, והיא מדורגת במקום ה-22, בתוך אזור הירידה. הקבוצה ניצחה פעם אחת בלבד בליגה העונה, וההפסד ללינקולן, שעלתה העונה לצ'מפיונשיפ, הוביל לסיום דרכו של היין.
בהודעה הרשמית של המועדון נמסר כי המאמן פוטר לאלתר בעקבות פתיחת העונה המאכזבת. היין, שמונה בקיץ, התקשה להוציא את הקבוצה מהמשבר, ובברנלי החליטו לבצע שינוי בעמדת המאמן.