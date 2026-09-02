"רוי רביבו לא רצה להישאר עוד דקה אחת במכבי ת"א. הוא מיצה ורצה להתקדם לליגה הספרדית, ולכן עשה הכול כדי שהמעבר הזה ייצא לפועל. הוא הבין שאם המעבר לאלצ'ה לא יתממש, הוא יהיה בדיכאון אם יישאר בקריית-שלום", הבהירו בסביבתו של מגן נבחרת ישראל, שחתם אמש לארבע שנים בקבוצה הספרדית,

כפי שנחשף לראשונה ב-ynet.