"רוי רביבו לא רצה להישאר עוד דקה אחת במכבי ת"א. הוא מיצה ורצה להתקדם לליגה הספרדית, ולכן עשה הכול כדי שהמעבר הזה ייצא לפועל. הוא הבין שאם המעבר לאלצ'ה לא יתממש, הוא יהיה בדיכאון אם יישאר בקריית-שלום", הבהירו בסביבתו של מגן נבחרת ישראל, שחתם אמש לארבע שנים בקבוצה הספרדית, כפי שנחשף לראשונה ב-ynet. עוד הסבירו מדוע רביבו ואביו חיים יצאו למאבק מול הנהלת מכבי ת"א, שטענה לאורך הדרך כי לא הגיעה הצעה מהמועדון הספרדי, אך התרצתה בסופו של דבר ואיפשרה את השלמת העסקה.
רביבו עבר לילה לבן, שהחל ב-90 דקות מול מכבי חיפה ונמשך בשיחות בין סוכנו, פאלי רמדאני, לבין הבעלים מיץ' גולדהאר עד השעות הקטנות. בסופו של דבר התקבלה ההצעה שהגיש סוכן-העל הסרבי למנכ"ל ג'ק אנגלידיס כבר לפני חודש: 2.5 מיליון יורו תמורת ההעברה ו-20 אחוז ממכירה עתידית. בדיוק כמו במקרה של סייד אבו פרחי, שעבר לקולורדו ראפידס ונאלץ לוותר על כחצי מיליון דולר ממענק המכירה שלו, גם רביבו ויתר על 15 האחוזים שהגיעו לו על פי חוזהו – 375 אלף יורו – כדי לאפשר את השלמת העסקה. המגן העדיף לוותר על המענק במטרה להתקדם לליגה הספרדית ומשם, אולי, ליעד גדול אף יותר.
רק בסביבות 5:00 בבוקר נתן גולדהאר את האור הירוק לרמדאני. רביבו הגיע לנתב"ג בשעה 7:00 והמריא לספרד, שם עבר בדיקות רפואיות וחתם על חוזה לארבע שנים. הוא ירוויח 450 אלף יורו לעונה, פי שלושה משכרו בקריית-שלום. אלצ'ה צברה נקודה אחת מתשע אפשריות וצפויה להיאבק נגד הירידה. משחקיה הקרובים יהיו מול ריאל סוסיאדד, אתלטיק בילבאו ובעוד כשבועיים נגד ריאל מדריד. באוקטובר היא תפגוש את סלטה ויגו, האקסית של אביו חיים, ששיחק במדיה לפני כ-30 שנה.
"רביבו השאיר לנו את החור הגדול ביותר בקבוצה, עם כל הכבוד לכל השחקנים שנמצאים פה או שיגיעו", אמרו שחקנים במכבי ת"א. "יחד עם דור פרץ, הוא השחקן החשוב ביותר בקבוצה. זו אבדה ענקית עבורנו. ראינו מה קרה מול צסק"א סופיה החלשה בלעדיו ואיתו". מכבי מכרה עד כה בקיץ את רביבו ואבו פרחי וקיבלה תמורתם כשמונה מיליון יורו. מנגד, היא הוציאה 2.45 מיליון יורו על גבי קניקובסקי, אסטר סוקלר ודן גלזר.
סוכנו של יהב גורפינקל, גלעד קצב, טען כי עדיין לא נעשתה אליו פנייה. מכבי ת"א סימנה כמחליף אפשרי לרביבו את יאניק ללינדאל, שכבר חתם בהפועל ת"א – שגם הודיעה לגורפינקל כי אינה מעוניינת בו. בסגל הקיים יכולים הצהובים להשתמש בנועם בן-הרוש או בשגיב יחזקאל כמגנים שמאליים.
מי שעשוי להצטרף כבר היום הוא ג'יימס טאברנייר, המגן הימני האנגלי בן ה-35, שמוכר בין היתר בזכות הבעיטות החופשיות האדירות שלו. הוא צפוי לעבור בדיקות רפואיות בישראל ולהגיע בהעברה חופשית. אחרי 11 שנים באייברוקס, ריינג'רס החליטה לסיים את ההתקשרות עם הקפטן. מועמדותו עלתה גם בשארלוט ובקבוצות באנגליה ובצרפת, אולם ייתכן כי העובדה ששיחק במשך שלוש שנים לצד מאמן מכבי ת"א קני מילר בריינג'רס הובילה אותו לבחור במועדון הישראלי. גבי קניקובסקי כבר נחת בארץ ויצטרף לקבוצה, שרכשה אותו תמורת 1.2 מיליון יורו. הוא ירוויח כחצי מיליון יורו לעונה.
מכבי עדיין תקועה עם שני זרים ותצטרך לשחרר לפחות אחד מהם כדי לרשום את טאברנייר. יון ניקולאסקו, שקיבל הצעה מקבוצה קטנה ברומניה המוכנה לקלוט אותו רק בינואר, לאחר שיסיים את השיקום, אינו מעוניין לעזוב את קריית-שלום. החלוץ, שמרוויח 600 אלף יורו לעונה, מתכוון להישאר במועדון. במכבי מקווים כי קרווין אנדרדה, שמתעקש לעבור רק לליגה השנייה בברזיל, יושאל בקרוב.
בפולין דווח כי מכבי מעוניינת גם בקמילו מנה, הקשר הקולומביאני בן ה-23 של לכיה גדנסק, שמועמד גם לגלזגו ריינג'רס ולסנט אטיין. הפולנים דורשים עבורו שמונה מיליון יורו – סכום שנראה בלתי ריאלי. בכל מקרה, אם מכבי תצרף שני זרים נוספים – טאברנייר ושחקן נוסף – עד לסגירת חלון ההעברות ב-16 בספטמבר, היא תצטרך להקפיא את ניקולאסקו.