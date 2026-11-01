לאחר הסערה והזעם הגדול מכיוון בית"ר ירושלים, באיגוד השופטים פרסמו היום (ראשון) את החלטת ועדת השיפוט. בהודעה נרשם כי הצהובים-שחורים צודקים בטענותיהם, ואכן הפנדל שנפסק לחובתם בתוספת הזמן במשחק אתמול מול עירוני קריית שמונה (1:1) היה שגוי.

"בתוספת הזמן של המשחק נפסקה בעיטת עונשין שגויה לזכות עירוני קריית שמונה", נכתב. "מדובר במגע גוף עליון שלא מצדיק פסיקה לעבירה. מכיוון שהמגע מתבצע בצדו של שחקן ההתקפה ולא בגבו, הרי שאין מדובר באירוע גבולי ולכן לא נכון היה מבחינת שופט המסך לתמוך בהחלטה".

ועדת השיפוט מגבה את הכעס של בית"ר ( צילום: גיל יוחנן )

עוד נכתב: "למען הסר ספק ולאחר בחינה יסודית של הקלטת מערכת שיפוט המסך, הגם שהשריקה הייתה מאוחרת, ההחלטה נלקחה ע"י השופט הראשי בלבד וללא כל התערבות של מי מאנשי הצוות".

מוקדם יותר, בבית"ר ירושלים שלחו מכתב רשמי לאיגוד השופטים ובו דרשו את קלטת השמע של השיחה בין השופט דקל צינו לצוות ה-VAR, שלא התערב בהחלטה. לטענת אנשי המועדון, טימוטי מוזי כלל לא הכשיל את סאניה, ולא הייתה הצדקה לשריקה.