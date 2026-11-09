הפועל ת"א בדרך להבטיח את עתידה ביורוליג. לפי דיווח שפורסם היום (שני) ב"גאזטה דלו ספורט", האדומים נמנים עם שישה מועדונים שצפויים לקבל זיכיון קבוע עם הרחבת המפעל מ־20 ל־24 קבוצות בעונת 2027/28. אם המהלך יאושר, לכדורסל הישראלי יהיו לראשונה שתי נציגות בעלות רישיון קבוע ביורוליג – הפועל ומכבי ת"א.

הפועל ת"א בדרך להבטיח את עתידה ביורוליג. לפי דיווח שפורסם היום (שני) ב"גאזטה דלו ספורט", האדומים נמנים עם שישה מועדונים שצפויים לקבל זיכיון קבוע עם הרחבת המפעל מ־20 ל־24 קבוצות בעונת 2027/28. אם המהלך יאושר, לכדורסל הישראלי יהיו לראשונה שתי נציגות בעלות רישיון קבוע ביורוליג – הפועל ומכבי ת"א.

הפועל ת"א בדרך להבטיח את עתידה ביורוליג. לפי דיווח שפורסם היום (שני) ב"גאזטה דלו ספורט", האדומים נמנים עם שישה מועדונים שצפויים לקבל זיכיון קבוע עם הרחבת המפעל מ־20 ל־24 קבוצות בעונת 2027/28. אם המהלך יאושר, לכדורסל הישראלי יהיו לראשונה שתי נציגות בעלות רישיון קבוע ביורוליג – הפועל ומכבי ת"א.