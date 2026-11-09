הפועל ת"א בדרך להבטיח את עתידה ביורוליג. לפי דיווח שפורסם היום (שני) ב"גאזטה דלו ספורט", האדומים נמנים עם שישה מועדונים שצפויים לקבל זיכיון קבוע עם הרחבת המפעל מ־20 ל־24 קבוצות בעונת 2027/28. אם המהלך יאושר, לכדורסל הישראלי יהיו לראשונה שתי נציגות בעלות רישיון קבוע ביורוליג – הפועל ומכבי ת"א.
עבור הפועל, המשמעות היא שמקומה ביורוליג יהיה מובטח מדי עונה, ללא תלות בתוצאותיה על הפרקט וללא צורך בחידוש כרטיס חופשי. לפי הדיווח, האדומים יקבלו גם מעמד זהה לזה של המועדונים המחזיקים כיום במניות היורוליג. כל אחת מהזכייניות החדשות תשלם דמי כניסה של 50 עד 90 מיליון אירו. הסכום המדויק שתידרש הפועל לשלם לא צוין.
גם מכבי ת"א צפויה להרוויח מהמהלך. כמי שכבר מחזיקה במניות היורוליג, היא תקבל זיכיון קבוע ללא תשלום נוסף, ולפי ההערכה שפורסמה באיטליה, חלקה בדמי הכניסה שישלמו המצטרפות יעמוד על כ־30 מיליון אירו.
לצד הפועל ת"א צפויות לקבל זיכיון קבוע גם ולנסיה, פריז, דובאי, מקסימה רומא ופאוק סלוניקי. פרטיזן בלגרד, הכוכב האדום בלגרד, וירטוס בולוניה ונאפולי צפויות להסתפק בשלב זה בכרטיס חופשי לשלוש עונות. שני מקומות נוספים יישמרו לקבוצות שיעפילו דרך היורוקאפ. ההצעה כולה טעונה את אישור דירקטוריון היורוליג, שבו מיוצגים 13 המועדונים בעלי המניות.
פורסם לראשונה: 19:00, 09.11.26