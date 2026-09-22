בין היתר, חוששים בנבחרת כי המשלחת האירית תנצל את המעמד המסורתי שבו נפגשות שתי הנבחרות כדי לספק ציטוטים נוספים נגד ישראל, והצהרות פוליטיות, גם באמצעות הימנעות מלחיצת ידיים עם אנשי המשלחת הישראלית.

בין היתר, חוששים בנבחרת כי המשלחת האירית תנצל את המעמד המסורתי שבו נפגשות שתי הנבחרות כדי לספק ציטוטים נוספים נגד ישראל, והצהרות פוליטיות, גם באמצעות הימנעות מלחיצת ידיים עם אנשי המשלחת הישראלית.

בין היתר, חוששים בנבחרת כי המשלחת האירית תנצל את המעמד המסורתי שבו נפגשות שתי הנבחרות כדי לספק ציטוטים נוספים נגד ישראל, והצהרות פוליטיות, גם באמצעות הימנעות מלחיצת ידיים עם אנשי המשלחת הישראלית.

פורסם מאמר מערכת ב"אייריש טיימס" שבו נכתב ש"ההתאחדות האירית צריכה להשלים את המלאכה ולבטל את המשחק נגד ישראל. במה זה שונה מהאירוויזיון? האם זה סביר ששם נבטל את ההשתתפות שלנו בגלל ישראל אבל בכדורגל נשחק נגדה?".

פורסם מאמר מערכת ב"אייריש טיימס" שבו נכתב ש"ההתאחדות האירית צריכה להשלים את המלאכה ולבטל את המשחק נגד ישראל. במה זה שונה מהאירוויזיון? האם זה סביר ששם נבטל את ההשתתפות שלנו בגלל ישראל אבל בכדורגל נשחק נגדה?".

פורסם מאמר מערכת ב"אייריש טיימס" שבו נכתב ש"ההתאחדות האירית צריכה להשלים את המלאכה ולבטל את המשחק נגד ישראל. במה זה שונה מהאירוויזיון? האם זה סביר ששם נבטל את ההשתתפות שלנו בגלל ישראל אבל בכדורגל נשחק נגדה?".