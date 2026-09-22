הקולות וההתבטאויות בימים האחרונים עשו את שלהם: בהתאחדות לכדורגל הודיעו היום (שלישי) להתאחדות האירית כי אין בכוונתם להופיע לאירוע הגאלה המסורתי לקראת המשחקים בין הנבחרות. המשחק הראשון יתקיים ביום ראשון הקרוב (21:45, דברצן) והמשחק השני שבוע לאחר מכן, בסרביה, ללא קהל.
בין היתר, חוששים בנבחרת כי המשלחת האירית תנצל את המעמד המסורתי שבו נפגשות שתי הנבחרות כדי לספק ציטוטים נוספים נגד ישראל, והצהרות פוליטיות, גם באמצעות הימנעות מלחיצת ידיים עם אנשי המשלחת הישראלית.
פורסם מאמר מערכת ב"אייריש טיימס" שבו נכתב ש"ההתאחדות האירית צריכה להשלים את המלאכה ולבטל את המשחק נגד ישראל. במה זה שונה מהאירוויזיון? האם זה סביר ששם נבטל את ההשתתפות שלנו בגלל ישראל אבל בכדורגל נשחק נגדה?".
ההחלטה מתקבלת יומיים לאחר האמירה המקוממת של מאמן נבחרת אירלנד, היימיר הלגרימסון. "אמרתי בעבר שאנחנו לא משחקים עם רצח עם, אנחנו משחקים נגד רצח עם", אמר המאמן. "לכן אנחנו משחקים נגד ישראל, אנחנו לא משחקים עם ישראל". בהתאחדות אמרו אתמול בתגובה לדברים: "הצלחנו לתרום לעולם בהמון תחומים, כולל מספר מרשים של פרסי נובל. לצערנו, טרם מצאנו תרופה לטיפשות, לבורות ולצביעות כפי שהפגין מאמן נבחרת אירלנד. אנחנו לא משחקים עם בורות, צביעות וטיפשות, אלא נגד מי שמייצג אותן כמאמן".
הדברים מצטרפים למחאה גוברת של אוהדים אירים, שדורשים מנבחרתם להחרים את המשחקים. מאמר שהתפרסם ב"אייריש טיימס" שבו נכתב ש"ההתאחדות האירית צריכה להשלים את המלאכה ולבטל את המשחק נגד ישראל. במה זה שונה מהאירוויזיון? האם זה סביר ששם נבטל את ההשתתפות שלנו בגלל ישראל אבל בכדורגל נשחק נגדה?".
כזכור, רשות השידור האירית RTE הודיעה בסוף השבוע כי תחרים את אירוויזיון 2027 לאחר שהחרימה את התחרות גם בשנה שעברה. הרשות כתבה כי עמדתה "נותרה ללא שינוי", תוך ציון "המשבר ההומניטרי בעזה ואובדן החיים".