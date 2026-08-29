בלגן בבלומפילד. מכבי נתניה פירקה הערב (שבת) 1:4 את בית"ר ירושלים, כאשר אחרי אחד השערים של היהלומים מספר אוהדים מיציע הקבוצה מהבירה פרצו לכר הדשא בסמוך לשער 5. בית"ר אירחה את המשחק בבלומפילד בשל שיפוצים בטדי.

בלגן בבלומפילד. מכבי נתניה פירקה הערב (שבת) 1:4 את בית"ר ירושלים, כאשר אחרי אחד השערים של היהלומים מספר אוהדים מיציע הקבוצה מהבירה פרצו לכר הדשא בסמוך לשער 5. בית"ר אירחה את המשחק בבלומפילד בשל שיפוצים בטדי.

בלגן בבלומפילד. מכבי נתניה פירקה הערב (שבת) 1:4 את בית"ר ירושלים, כאשר אחרי אחד השערים של היהלומים מספר אוהדים מיציע הקבוצה מהבירה פרצו לכר הדשא בסמוך לשער 5. בית"ר אירחה את המשחק בבלומפילד בשל שיפוצים בטדי.

בעקבות האירוע חידוש המשחק התעכב, עד שהאוהדים פונו מהמגרש ולאחר מספר דקות ניתן היה להמשיך בהתמודדות. זה היה המשחק הראשון של בית"ר העונה, ונראה שהיא הגיעה אליה לא מוכנה בכלל. עבור מכבי נתניה, מדובר בסוג של נקמה מתוקה על התבוסה המהדהדת 8:2 שבית"ר הנחילה לה בעונה שעברה - אחד ההפסדים הכי כואבים בתולדותיה.

בעקבות האירוע חידוש המשחק התעכב, עד שהאוהדים פונו מהמגרש ולאחר מספר דקות ניתן היה להמשיך בהתמודדות. זה היה המשחק הראשון של בית"ר העונה, ונראה שהיא הגיעה אליה לא מוכנה בכלל. עבור מכבי נתניה, מדובר בסוג של נקמה מתוקה על התבוסה המהדהדת 8:2 שבית"ר הנחילה לה בעונה שעברה - אחד ההפסדים הכי כואבים בתולדותיה.

בעקבות האירוע חידוש המשחק התעכב, עד שהאוהדים פונו מהמגרש ולאחר מספר דקות ניתן היה להמשיך בהתמודדות. זה היה המשחק הראשון של בית"ר העונה, ונראה שהיא הגיעה אליה לא מוכנה בכלל. עבור מכבי נתניה, מדובר בסוג של נקמה מתוקה על התבוסה המהדהדת 8:2 שבית"ר הנחילה לה בעונה שעברה - אחד ההפסדים הכי כואבים בתולדותיה.