בלגן בבלומפילד. מכבי נתניה פירקה הערב (שבת) 1:4 את בית"ר ירושלים, כאשר אחרי אחד השערים של היהלומים מספר אוהדים מיציע הקבוצה מהבירה פרצו לכר הדשא בסמוך לשער 5. בית"ר אירחה את המשחק בבלומפילד בשל שיפוצים בטדי.
בעקבות האירוע חידוש המשחק התעכב, עד שהאוהדים פונו מהמגרש ולאחר מספר דקות ניתן היה להמשיך בהתמודדות. זה היה המשחק הראשון של בית"ר העונה, ונראה שהיא הגיעה אליה לא מוכנה בכלל. עבור מכבי נתניה, מדובר בסוג של נקמה מתוקה על התבוסה המהדהדת 8:2 שבית"ר הנחילה לה בעונה שעברה - אחד ההפסדים הכי כואבים בתולדותיה.
גלריה
בית"ר ירושלים נגד מכבי נתניהבית"ר ירושלים נגד מכבי נתניה
נתניה חוגגת
(צילום: עוז מועלם)
בית"ר ירושלים נגד מכבי נתניהבית"ר ירושלים נגד מכבי נתניה
האוהדים פורצים למגרש
(צילום: עוז מועלם)
הקהל של בית"ר ירושלים נגד מכבי נתניההקהל של בית"ר ירושלים נגד מכבי נתניה
הקהל של בית"ר ירושלים נגד מכבי נתניה
(צילום: עוז מועלם)
תומר יוספי נגד מכבי נתניהתומר יוספי נגד מכבי נתניה
תומר יוספי נאבק על הכדור
(צילום: עוז מועלם)
בית"ר ירושלים נגד מכבי נתניהבית"ר ירושלים נגד מכבי נתניה
דאבו חוגג
(צילום: עוז מועלם)

זה התחיל בצורה מצוינת עבור בית"ר עם שער של דניאל וורק בדקה ה-47, שער בכורה שלו בליגת העל וגם בנגיעה הראשונה שלו בכדור. אבל ההמשך היה שייך כולו למכבי נתניה. מתיאוס דאבו הוא הכוכב הגדול של נתניה עם שלושער נהדר תוך 19 דקות בלבד (52, 66, 71), כשמאור לוי הוסיף שער נוסף (76 והפך את הניצחון של היהלומים לתבוסה כואבת עבור הירושלמים. עוז בילו רשם משחק ענק משלו עם שלושה בישולים.
פורסם לראשונה: 22:08, 29.08.26