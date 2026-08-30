גורמים בכירים בכדורגל הישראלי יחד עם כאלו מהקהילה העסקית בקנדה טוענים כי בעלי מכבי ת"א, מיץ' גולדהאר, לא פוסל אפשרות של מכירת הקבוצה. ככל הידוע, לפחות כרגע עדיין לא החל מהלך כזה, אולם אלו לא פסלו שההחלטה נפלה.
"זה עניין שיכול לקרות אפילו בעוד כמה שנים, יש לו אחריות כלפי המועדון", סיפר גורם בכיר בכדורגל הישראלי המקורב למכבי ת"א. "זה לא משהו שקורה באופן מהיר, אבל לדעתי כבר יש החלטה עקרונית כזו. הוא גם רואה מה קורה פה למעלה משנה, מעבר לכישלון המקצועי והניהולי. הוא מכיר את תגובות האוהדים, חווה את מה שחווה עם המתקפה על ז'רקו לאזטיץ'. לא סתם הוא כבר לא מגיע לארץ הרבה זמן. ההשקעה נמוכה יותר ויותר - זה הליך שהתחיל ועשוי לקחת זמן".
אגב, רק לפני כשבועיים התייחס לעניין המנכ"ל, ג'ק אנגלידיס, ושידר עסקים כרגיל: "מיץ' רצה ורוצה להיות פה יותר. זה היה קל יותר עבורו בשנים הקודמות. כמובן שקרו דברים נוספים באמצע, כמו הקורונה והמלחמה. העסקים שלו, שמאפשרים לו להשקיע במכבי ת"א בסטנדרט שהוא רוצה, מצריכים את תשומת הלב שלו בקנדה, אז קשה לו למצוא את הזמן להגיע לישראל - 11 שעות טיסה - בשביל להישאר יום-יומיים. זה חייב להיות בעל משמעות. הוא אקטיבי ומעורב בהחלטות. אנחנו מקווים שזה ישתנה והוא יהיה פה יותר ובקרוב, זה הרצון".
אחרי ההדחה של מכבי ת"א מאירופה, החלו ביקורות חסרות תקדים ברשתות חברתיות מצד אוהדים כלפי גולדהאר. מדובר בביקורות בלתי שכיחות בעידן הקנדי, מה שמעלה את מדד הלחץ במועדון, כולל ביקורת כלפי אנגלידיס.