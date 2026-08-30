גורמים בכירים בכדורגל הישראלי יחד עם כאלו מהקהילה העסקית בקנדה טוענים כי בעלי מכבי ת"א, מיץ' גולדהאר, לא פוסל אפשרות של מכירת הקבוצה. ככל הידוע, לפחות כרגע עדיין לא החל מהלך כזה, אולם אלו לא פסלו שההחלטה נפלה.

גורמים בכירים בכדורגל הישראלי יחד עם כאלו מהקהילה העסקית בקנדה טוענים כי בעלי מכבי ת"א, מיץ' גולדהאר, לא פוסל אפשרות של מכירת הקבוצה. ככל הידוע, לפחות כרגע עדיין לא החל מהלך כזה, אולם אלו לא פסלו שההחלטה נפלה.

גורמים בכירים בכדורגל הישראלי יחד עם כאלו מהקהילה העסקית בקנדה טוענים כי בעלי מכבי ת"א, מיץ' גולדהאר, לא פוסל אפשרות של מכירת הקבוצה. ככל הידוע, לפחות כרגע עדיין לא החל מהלך כזה, אולם אלו לא פסלו שההחלטה נפלה.

"זה עניין שיכול לקרות אפילו בעוד כמה שנים, יש לו אחריות כלפי המועדון", סיפר גורם בכיר בכדורגל הישראלי המקורב למכבי ת"א. "זה לא משהו שקורה באופן מהיר, אבל לדעתי כבר יש החלטה עקרונית כזו. הוא גם רואה מה קורה פה למעלה משנה, מעבר לכישלון המקצועי והניהולי. הוא מכיר את תגובות האוהדים, חווה את מה שחווה עם המתקפה על ז'רקו לאזטיץ'. לא סתם הוא כבר לא מגיע לארץ הרבה זמן. ההשקעה נמוכה יותר ויותר - זה הליך שהתחיל ועשוי לקחת זמן".

"זה עניין שיכול לקרות אפילו בעוד כמה שנים, יש לו אחריות כלפי המועדון", סיפר גורם בכיר בכדורגל הישראלי המקורב למכבי ת"א. "זה לא משהו שקורה באופן מהיר, אבל לדעתי כבר יש החלטה עקרונית כזו. הוא גם רואה מה קורה פה למעלה משנה, מעבר לכישלון המקצועי והניהולי. הוא מכיר את תגובות האוהדים, חווה את מה שחווה עם המתקפה על ז'רקו לאזטיץ'. לא סתם הוא כבר לא מגיע לארץ הרבה זמן. ההשקעה נמוכה יותר ויותר - זה הליך שהתחיל ועשוי לקחת זמן".

"זה עניין שיכול לקרות אפילו בעוד כמה שנים, יש לו אחריות כלפי המועדון", סיפר גורם בכיר בכדורגל הישראלי המקורב למכבי ת"א. "זה לא משהו שקורה באופן מהיר, אבל לדעתי כבר יש החלטה עקרונית כזו. הוא גם רואה מה קורה פה למעלה משנה, מעבר לכישלון המקצועי והניהולי. הוא מכיר את תגובות האוהדים, חווה את מה שחווה עם המתקפה על ז'רקו לאזטיץ'. לא סתם הוא כבר לא מגיע לארץ הרבה זמן. ההשקעה נמוכה יותר ויותר - זה הליך שהתחיל ועשוי לקחת זמן".