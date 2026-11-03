לאחר המשחק אתמול (שני) שבו אירחה הפועל ת"א את מכבי חיפה (1:2 להפועל) גילו באצטדיון בלומפילד כי אוהדי האורחת השאירו נזק רב ביציעים 10-11, שבהם ישבו לאורך ההתמודדות. בבלומפילד עדיין אומדים את הנזקים, שלפי ההערכות עומדים על עשרות אלפי שקלים. האוהדים השאירו אחריהם כתובות גרפיטי בשירותים וביציע, שברו עשרות רבות של כסאות והדביקו מדבקות רבות ביציעים ובמעברים.

לאחר המשחק אתמול (שני) שבו אירחה הפועל ת"א את מכבי חיפה (1:2 להפועל) גילו באצטדיון בלומפילד כי אוהדי האורחת השאירו נזק רב ביציעים 10-11, שבהם ישבו לאורך ההתמודדות. בבלומפילד עדיין אומדים את הנזקים, שלפי ההערכות עומדים על עשרות אלפי שקלים. האוהדים השאירו אחריהם כתובות גרפיטי בשירותים וביציע, שברו עשרות רבות של כסאות והדביקו מדבקות רבות ביציעים ובמעברים.

לאחר המשחק אתמול (שני) שבו אירחה הפועל ת"א את מכבי חיפה (1:2 להפועל) גילו באצטדיון בלומפילד כי אוהדי האורחת השאירו נזק רב ביציעים 10-11, שבהם ישבו לאורך ההתמודדות. בבלומפילד עדיין אומדים את הנזקים, שלפי ההערכות עומדים על עשרות אלפי שקלים. האוהדים השאירו אחריהם כתובות גרפיטי בשירותים וביציע, שברו עשרות רבות של כסאות והדביקו מדבקות רבות ביציעים ובמעברים.