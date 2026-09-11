בית"ר ירושלים הודיעה היום (שישי) על החתמתו של הקשר הקולומביאני, אלכסיס סרנה. השחקן בן ה-28 חתם במועדון לשלוש השנים הקרובות וילבש צהוב שחור עד קיץ 2029.

בית"ר ירושלים הודיעה היום (שישי) על החתמתו של הקשר הקולומביאני, אלכסיס סרנה. השחקן בן ה-28 חתם במועדון לשלוש השנים הקרובות וילבש צהוב שחור עד קיץ 2029.

בית"ר ירושלים הודיעה היום (שישי) על החתמתו של הקשר הקולומביאני, אלכסיס סרנה. השחקן בן ה-28 חתם במועדון לשלוש השנים הקרובות וילבש צהוב שחור עד קיץ 2029.