בית"ר ירושלים הודיעה היום (שישי) על החתמתו של הקשר הקולומביאני, אלכסיס סרנה. השחקן בן ה-28 חתם במועדון לשלוש השנים הקרובות וילבש צהוב שחור עד קיץ 2029.
סרנה מגיע לבירה מאינדפנדיינטה מדיין הקולומביאנית, ויצטרף למרכז השדה של אלמוג כהן. "מדובר בחיזוק משמעותי לסגל הקבוצה, כאשר הקשר היה אחד היעדים המרכזיים של המועדון והצוות המקצועי", נמסר מהמועדון.
"הקשר הקולומביאני מביא איתו ניסיון, עוצמה ואיכויות במרכז המגרש, ומגיע לבית"ר בגיל משמעותי בקריירה, במטרה לתפוס מקום מרכזי בקבוצה ולהיות חלק מהשאיפות של המועדון בשנים הקרובות. סרנה נחת בישראל היום בבוקר יצטרף לסגל הקבוצה ויחל את הפרק החדש שלו בצהוב-שחור".