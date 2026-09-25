ההפסד הכואב של נבחרת ישראל אתמול (חמישי) 3:1 לאוסטריה בלינץ במחזור שפתח את קמפיין ליגת האומות עורר ביקורת כלפי המאמן הלאומי, רן בן שמעון. הטענות היו בעיקר בשל ניהול המשחק שלו ברגעי ההכרעה וההכנה הלא מספיק טובה שבאה לידי ביטוי בסטטיסטיקה חד צדדית לטובת המארחת.

"אנחנו כבר בעשרה שחקנים ומחזיקים מעמד, בואו נסיים בתיקו באוסטריה, אבל אז המאמן שלנו מחליט חמש דקות לסיום להכניס את אלי דסה כקשר אחורי וליאל עבדה על חשבון שני מחזיקי כדור כמו אליאל פרץ ואוסקר גלוך, זה פירק את הנבחרת", אמרו בנבחרת. "יש פה דור מטורף של שחקנים, מהאיכותיים ביותר שהיה לכדורגל הישראלי, אבל המאמן רק מפריע, לוקח אותנו לאחור".

גלריה רן בן שמעון ( צילום: AP Photo/Matthias Schrader )

"זה היה אחד מניהול המשחקים הגרוע ביותר של מאמן נבחרת ישראל, ועוד מול נבחרת לא נוצצת בלשון המעטה", אמרו בהתאחדות. מי שעשוי לקבל זימון לקראת המשחקים הבאים הוא עידו שחר בשל פציעתו של מוחמד אבו פאני, ששוחרר מהסגל, ואי כשירותו של עומרי גאנדלמן.

"אם היינו נשארים ב-11 שחקנים המשחק היה שונה", אמר בן שמעון בסיום. "היינו שווים יותר מהפסד, עשינו דברים יפים מאוד ונפלנו על דברים קטנים".

בנבחרת ביקרו גם את ההתנהלות של סייד אבו פרחי, שמיד אחרי שכבש רץ וחגג עם דגל הקרן והורחק בכרטיס צהוב שני, בטענה לחגיגה באופן מתריס ומזלזל על פי סעיף 12.1 בחוקת הכדורגל. "אבו פרחי חסר אחריות, זו חוצפה מצידו", זעמו עליו בנבחרת, בין היתר מאחר שהוא חגג בצורה זהה באלוף האלופים הקיץ במדי מכבי ת"א וכבר ספג כרטיס צהוב בשל כך. "איך הוא לא למד מזה? בושה וחרפה", אמר אחד מהשחקנים.

ספג צהוב במקרה דומה גם באלוף האלופים במדי מכבי ת"א. אבו פרחי חוגג עם דגל הקרן ( צילום: GEORG HOCHMUTH / APA / AFP )