גורמים בכירים בכדורגל הרומני טוענים כי קשר נבחרת רומניה, יאניס חאג'י, עשוי לנחות היום (רביעי) בישראל כדי להתרשם מהמתקנים במכבי ת"א. גורמים אחרים אף מרחיקים לכת וטוענים כי מדובר בהגעה לצורך בדיקות רפואיות. במכבי, מנגד, מכחישים בשלב זה את הדיווחים וטוענים כי חאג'י כלל לא צפוי להגיע.