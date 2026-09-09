גורמים בכירים בכדורגל הרומני טוענים כי קשר נבחרת רומניה, יאניס חאג'י, עשוי לנחות היום (רביעי) בישראל כדי להתרשם מהמתקנים במכבי ת"א. גורמים אחרים אף מרחיקים לכת וטוענים כי מדובר בהגעה לצורך בדיקות רפואיות. במכבי, מנגד, מכחישים בשלב זה את הדיווחים וטוענים כי חאג'י כלל לא צפוי להגיע.
חאג'י, שמשחק באלניאספור הטורקית ואף פתח במשחק האחרון מול ריזספור, שיחק בעבר בגלזגו ריינג'רס לצדו של ג׳יימס טברנייר, שהצטרף בימים האחרונים למכבי ת"א. הקשר הרומני היה מבוקש בעבר במועדון, וכעת מסתמנת מלחמת גרסאות בין מכבי ת"א לבין הנחרצות של התקשורת הרומנית.
במכבי, שנהנית היום מיום חופש, יחלו מחר בהכנות לקראת הדרבי בשני הבא מול הפועל ת"א. לשחקנים הובהר כי לאחר המשחק מול מכבי נתניה בשבת שלאחר מכן, הם ייצאו לשבוע חופש בשל פגרת הנבחרות, למעט כמובן שחקני הנבחרת.
"אנחנו באים לנצח את הדרבי. אם נשחק כמו נגד באר-שבע, גם הפועל ת"א תקבל רביעייה", אמרו במכבי לקראת המשחק הלוהט שייערך בבלומפילד שיהיה מלא עד אפס מקום, מיד לאחר ראש השנה.