סילבס התייחס גם למשחק עצמו ואמר: "מצחיק להגיד את זה, אבל פתחנו נהדר. בית"ר לא עשתה פס ב-10 הדקות הראשונות, אבל בפעם הראשונה שהיה כדור עומק שעבר היא עשתה גול. מיד אחר כך ספגנו אדום ופתאום אנחנו בבור. היה מבחן אופי לא פשוט, לקח לנו 15-20 דקות להתעשת".

סילבס התייחס גם למשחק עצמו ואמר: "מצחיק להגיד את זה, אבל פתחנו נהדר. בית"ר לא עשתה פס ב-10 הדקות הראשונות, אבל בפעם הראשונה שהיה כדור עומק שעבר היא עשתה גול. מיד אחר כך ספגנו אדום ופתאום אנחנו בבור. היה מבחן אופי לא פשוט, לקח לנו 15-20 דקות להתעשת".

סילבס התייחס גם למשחק עצמו ואמר: "מצחיק להגיד את זה, אבל פתחנו נהדר. בית"ר לא עשתה פס ב-10 הדקות הראשונות, אבל בפעם הראשונה שהיה כדור עומק שעבר היא עשתה גול. מיד אחר כך ספגנו אדום ופתאום אנחנו בבור. היה מבחן אופי לא פשוט, לקח לנו 15-20 דקות להתעשת".

המאמן המשיך: ״המשחק ברח, שברנו את הראש איך אפשר לחזור, עשינו קצת שינויים והצלחנו לדחוף את עצמנו פנימה. הקבוצה נלחמה, לא קל לשבור את השחקנים האלה, אבל זה לא הספיק בשביל נקודות".

המאמן המשיך: ״המשחק ברח, שברנו את הראש איך אפשר לחזור, עשינו קצת שינויים והצלחנו לדחוף את עצמנו פנימה. הקבוצה נלחמה, לא קל לשבור את השחקנים האלה, אבל זה לא הספיק בשביל נקודות".

המאמן המשיך: ״המשחק ברח, שברנו את הראש איך אפשר לחזור, עשינו קצת שינויים והצלחנו לדחוף את עצמנו פנימה. הקבוצה נלחמה, לא קל לשבור את השחקנים האלה, אבל זה לא הספיק בשביל נקודות".