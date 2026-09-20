הפועל חיפה הודיעה כי אניס פורת עיאש זומן לוועדת משמעת בעקבות התנהגות בלתי ראויה במשחק אמש, שבו הפסידה הקבוצה 2:1 לבית"ר ירושלים. עד לקיום ועדת המשמעת, הקשר הצעיר הושעה מכל פעילות במועדון.
עיאש נכנס במהלך המחצית השנייה, בדקה ה-60, אך הוחלף כבר בדקה ה-85. הקשר ירד בכעס לחדר ההלבשה, ובדרך גידף את הצוות המקצועי. לאחר המשחק התייחס המאמן חיים סילבס להחלטה להוציאו: "לא הייתי מרוצה מאיך שהוא נכנס, נאלצתי לעשות עוד שינוי, זה מקצועי".
סילבס התייחס גם למשחק עצמו ואמר: "מצחיק להגיד את זה, אבל פתחנו נהדר. בית"ר לא עשתה פס ב-10 הדקות הראשונות, אבל בפעם הראשונה שהיה כדור עומק שעבר היא עשתה גול. מיד אחר כך ספגנו אדום ופתאום אנחנו בבור. היה מבחן אופי לא פשוט, לקח לנו 15-20 דקות להתעשת".
המאמן המשיך: ״המשחק ברח, שברנו את הראש איך אפשר לחזור, עשינו קצת שינויים והצלחנו לדחוף את עצמנו פנימה. הקבוצה נלחמה, לא קל לשבור את השחקנים האלה, אבל זה לא הספיק בשביל נקודות".
גם אלון תורג׳מן התייחס להפסד וסיכם: "אנחנו רוצים להסתכל על הדברים הטובים: נלחמנו עד הדקה האחרונה, הראינו אופי. זה לא הספיק, אבל נצא לפגרה, נעבוד קשה ונחזור חזקים יותר. כשאתה סופג כל כך מוקדם ואז סופג כרטיס אדום מהיר זה קשה. אנחנו מדברים הרבה זמן שבכל משחק אנחנו סופגים או אדום או שורקים נגדנו פנדל".