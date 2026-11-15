הנה הם שוב באים, האוסטרים. מחר יפגשו אותם כדורגלני נבחרת ישראל בפעם ה-15, הפעם במשחק עאלק ביתי בדברצן עם סיום קמפיין ליגת האומות. המאזן עד עכשיו: 7 ניצחונות לאוסטריה, 3 לישראל ו-4 פעמים תיקו, והפרש השערים עומד על 26:29 לטובת האוסטרים. המשחק הזכור מכולם הוא כמובן ה-0:5 הענק באצטדיון ר"ג במוקדמות יורו 2000, ואליו עוד נחזור בהמשך בהרחבה, אבל קודם נבדוק מה קרה לפניו ואחריו.

ההתחלה, עוד לפני שישראל התקבלה רשמית לאירופה, הייתה בשלושה משחקי ידידות. בראשון, ב-23.4.1969, ניצחה אוסטריה בווינה 1:3 (ישעיהו שווגר הבקיע לישראל). בהמשך, ב-15.12.1976, שיחזרו האוסטרים את התוצאה, אבל הפעם בישראל (ירון עוז כבש). ב-30.1.1985 התקיים בארץ השלישי, שהסתיים ב-1:1 עם שער של אלי אוחנה.

גלריה מנע מישראל הפסד שלישי לאוסטריה. אלי אוחנה ( צילום: יוסי רוט )

ב-28 באוקטובר 1992 הייתה אוסטריה שותפה להיסטוריה, כשישראל שיחקה בפעם הראשונה באירופה כחברה רשמית באופ"א. התוצאה הייתה פחות חגיגית מבחינתנו: צמד של איציק זוהר לא מנע 2:5 אוסטרי בווינה במוקדמות מונדיאל 1994. משחק הגומלין באצטדיון ר"ג, ב-10.11.1993, כבר הסתיים ב-1:1 עם שער יתרון מוקדם של רוני רוזנטל בדקה השנייה. קמפיין מוקדמות יורו 2000 התחיל ב-5.9.1998 עם 1:1 באוסטריה (שער של אבי נמני), ואז הגיע ה-0:5 ההוא, עליו נרחיב כאמור בהמשך, עם אוטו באריץ' שקיבל את המינוי באוסטריה אחרי שהיא חטפה תשיעייה מספרד.

מוקדמות מונדיאל 2002 שוב זימנו את שתי הנבחרות לאותו בית. המשחק הראשון, ב-28.3.2001, הסתיים בהפסד 2:1 עם שער של אבי נימני, והגומלין ב-27.10.2001 בר"ג היה כואב במיוחד עם 1:1: יתרון של שמעון גרשון בפנדל, ושוויון של אנדי הרצוג בכדור חופשי בין הרגליים של נימני בדקה ה-90, ששלח את אוסטריה לפלייאוף על חשבון ישראל.

מתקדמים 18 שנה במנהרת הזמן 18 שנה, למוקדמות יורו 2020 (שנערך למעשה ב-2021). שתי הנבחרות שוב ביחד באותו בית, כשהפעם הרצוג חצה את הקווים ואימן את נבחרת ישראל. המפגש הראשון ב-24.3.2019 בסמי עופר סיפק עוד משחק לפנתיאון הכחול-לבן, עם ניצחון 2:4 משלושער של ערן זהבי ועוד אחד של מונס דאבור. הגומלין בווינה ב-10.10.2019 הסתיים בהפסד 3:1 עם כיבוש נוסף של זהבי.

איל ברקוביץ' אחרי שברון הלב במוקדמות מונדיאל 2002 ( צילום: ראובן שוורץ )

שער מוסף הספורט של ידיעות אחרונות למחרת המשחק

שלושער אדיר ו-2:4 ענק. ערן זהבי חוגג ( צילום: עוז מועלם )

לצמד המשחקים הבא במוקדמות מונדיאל 2022 חיכינו רק שנתיים, אבל שוב קיבלנו ב-4.9.2021 משחק ענק בסמי עופר עם ניצחון 2:5 מצמד של זהבי בתוספת דאבור, מנור סולומון ושון וייסמן. חודשיים מאוחר יותר, ב-12.11.2021, האוסטרים גמלו עם 2:4 (ניר ביטון ודור פרץ כבשו). המשחק ה-14 עדיין טרי בזיכרון: ההפסד 3:1 ב-24 בספטמבר, כולל השער וההרחקה בעקבותיו של סייד אבו פרחי.

אווירון עם ברקוביץ'

ועכשיו נחזור ל-6 ביוני 1999 ולמשחק שנכנס להיסטוריה. "זה היה אחד המשחקים הגדולים של נבחרת ישראל לדורותיה, לא רק כי הוא מושלם מבחינה מקצועית כשכל המערכים עבדו - ההגנה, הקישור וההתקפה", נזכר השבוע אלון מזרחי, שהבקיע את השער הרביעי. "זה היה משחק במאני טיים, שאם אנחנו מנצחים בו אנחנו מסיימים במקום השני בבית. ב-1992 נכנסנו לאירופה, ואנחנו היום ב-2026. רק פעם אחת סיימנו במקום השני, ואת זה עשתה הנבחרת עם השחקנים הגדולים ביותר מאז קום המדינה, ששיחקו באותו זמן בליגות הבכירות באירופה. מאז לא הגענו לשום מקום, וזה אומר שפשוט אין לנו שחקנים מספיק טובים.

"הנבחרת האוסטרית הייתה ברמה גבוהה עם שחקנים מהבונדסליגה, אבל אנחנו הבאנו את שיא היכולת שלנו במאני טיים. איל ברקוביץ', נג'ואן גרייב ואלון חזן ששיחקו אז באנגליה, חיים רביבו בספרד, טל בנין באיטליה ואני ששיחקתי בצרפת. בתקופה שלנו מקום שני הוביל להצלבה, והיום הוא יכול להעלות אוטומטית ליורו. אין לי ספק שאם הנבחרת שלנו הייתה משחקת היום היינו מזמן בטורניר גדול".

"הבאנו את שיא היכולת שלנו במאני טיים". אלון מזרחי ( צילום: יוסי רוט )

שער "ידיעות אחרונות" אחרי ה-0:5 ההיסטורי ( צילום: ארכיון "ידיעות אחרונות" )

"כל השערים היו ממהלכי כדורגל יוצאים מהכלל", אומר מזרחי. החגיגה התחילה בדקה ה-26: יוסי אבוקסיס הקשית כדור חופשי מעל ההגנה וברקוביץ' הסתנן לרחבה ובעט לרשת. רגע לפני ההפסקה, ברקוביץ' הוכשל על קו ה-16 ורביבו קבע 0:2 בכדור חופשי אדיר. הצמד הזה שיתף שוב פעולה בדקה ה-47: ברקוביץ' מסר לרביבו וקיבל בחזרה אסיסט לשער.

הנבחרת של באריץ' קרסה ובדקה ה-54 ננעץ המסמר הרביעי. מזרחי: "בנין מסר לי, באתי מול השוער פרנץ וולפארת משטוטגרט ושאלתי אותו לאיזו פינה הוא רוצה את הכדור. עברתי אותו וגילגלתי לשער. אחרי הגול עשיתי אווירון יחד עם ברקוביץ'". גרייב השלים (75) ממסירה גאונית של ברקוביץ'.

הרגשתם לפני המשחק שיקרה משהו מיוחד? "בהחלט כן, בגלל האווירה מסביב וההכנות לפני. ידענו שאנחנו לא רק הולכים לנצח, אלא גם עולים למגרש ונותנים הצגה. כל אוהד של נבחרת ישראל שהיה באצטדיון או ראה את המשחק בטלוויזיה התמוגג מכדורגל משובח עם השחקנים הכי גדולים שיש. תשאל כל אוהד והוא יגיד לך שזה המשחק שהכי זכור לו. הנבחרת הייתה מחוברת ומגובשת, המאמן שלמה שרף ידע להוציא מכל שחקן את המיטב והכל התחבר לנו במשחק הזה ובכלל בקמפיין שהיה מצוין. אני סיימתי כמלך השערים של הנבחרת עם שישה כיבושים".