אחרי פתיחת העונה המאכזבת וההפסד 3:1 למכבי ת"א בבלומפילד, במכבי חיפה מבינים כי החלק הקדמי זקוק לחיזוק משמעותי. במועדון מגבירים את המאמצים לצרף שחקן זר נוסף לעמדת הכנף הימני, כאשר המנהל המקצועי ליאור רפאלוב והמאמן ברק בכר כבר בחנו מספר מועמדים. אחד השמות שנמצאים על הפרק הוא פדרו ברזאו, הפורטוגלי בן ה-23 המשחק כיום בבודרום הטורקית.

אחרי פתיחת העונה המאכזבת וההפסד 3:1 למכבי ת"א בבלומפילד, במכבי חיפה מבינים כי החלק הקדמי זקוק לחיזוק משמעותי. במועדון מגבירים את המאמצים לצרף שחקן זר נוסף לעמדת הכנף הימני, כאשר המנהל המקצועי ליאור רפאלוב והמאמן ברק בכר כבר בחנו מספר מועמדים. אחד השמות שנמצאים על הפרק הוא פדרו ברזאו, הפורטוגלי בן ה-23 המשחק כיום בבודרום הטורקית.

אחרי פתיחת העונה המאכזבת וההפסד 3:1 למכבי ת"א בבלומפילד, במכבי חיפה מבינים כי החלק הקדמי זקוק לחיזוק משמעותי. במועדון מגבירים את המאמצים לצרף שחקן זר נוסף לעמדת הכנף הימני, כאשר המנהל המקצועי ליאור רפאלוב והמאמן ברק בכר כבר בחנו מספר מועמדים. אחד השמות שנמצאים על הפרק הוא פדרו ברזאו, הפורטוגלי בן ה-23 המשחק כיום בבודרום הטורקית.

ברזאו גדל במחלקת הנוער של ניס הצרפתית והיה חלק מכל הנבחרות הצעירות של פורטוגל. בהמשך הושאל ללוזאן השווייצרית, ולאחר מכן שיחק בפמליקאו, במדיה שיחק בין 2021 ל-2023. בקיץ 2023 עבר לבודרום מהליגה השנייה בטורקיה, בהעברה חופשית, וכעת הוא עשוי להפוך לאחד השחקנים שמכבי חיפה תנסה לצרף לפני סגירת חלון ההעברות.

ברזאו גדל במחלקת הנוער של ניס הצרפתית והיה חלק מכל הנבחרות הצעירות של פורטוגל. בהמשך הושאל ללוזאן השווייצרית, ולאחר מכן שיחק בפמליקאו, במדיה שיחק בין 2021 ל-2023. בקיץ 2023 עבר לבודרום מהליגה השנייה בטורקיה, בהעברה חופשית, וכעת הוא עשוי להפוך לאחד השחקנים שמכבי חיפה תנסה לצרף לפני סגירת חלון ההעברות.

ברזאו גדל במחלקת הנוער של ניס הצרפתית והיה חלק מכל הנבחרות הצעירות של פורטוגל. בהמשך הושאל ללוזאן השווייצרית, ולאחר מכן שיחק בפמליקאו, במדיה שיחק בין 2021 ל-2023. בקיץ 2023 עבר לבודרום מהליגה השנייה בטורקיה, בהעברה חופשית, וכעת הוא עשוי להפוך לאחד השחקנים שמכבי חיפה תנסה לצרף לפני סגירת חלון ההעברות.