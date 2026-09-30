שלוש שנים לאחר מתקפת 7 באוקטובר, כרם שלום ממשיך בתהליך השיקום וההתחדשות. מגרש כדורגל חדש, שישמש את תושבי הקיבוץ והאזור לפעילות ספורט ופנאי, נחנך היום (רביעי) בקיבוץ. המגרש הוקם בהשקעה של 646 אלף שקל מכספי מנהלת תקומה, כחלק מהפעילות לחיזוק הספורט הקהילתי בחבל, טיפוח תחושת השייכות והשקעה בעתיד הקהילה. טקס חנוכת המגרש נערך בשיתוף המועצה האזורית אשכול ומשרד התרבות והספורט, ובמעמד מאמן אלופת המדינה הפועל באר שבע, רן קוז'וך, שחקני הקבוצה, תורמים המלווים את הקיבוץ ומכובדים נוספים.

המגרש בכרם שלום הוא חלק ממהלך רחב שמקדמת מנהלת תקומה להקמה ולשדרוג של כ-67 מתקני ספורט קהילתיים ברחבי חבל התקומה. המטרה היא להנגיש לתושבים פעילות ספורטיבית קרוב לבית ולייצר מרחבי מפגש שיחזקו את הקשרים ואת תחושת הקהילה ביישובים.

גלריה המגרש בכרם שלום ( צילום: כרם שלום )

קהילת כרם שלום שבה לביתה בקיץ שעבר, לאחר השלמת העבודות החיוניות שאפשרו את חזרת התושבים. במסגרת עבודות השיקום שופצו כ-70 מבני מגורים ומבני ציבור ובוצעו עבודות תשתית בהיקף של כ-10 מיליון שקל. מאז נמצא הקיבוץ בתנופת התחדשות ופיתוח, הכוללת בין היתר את חנוכת הבריכה החדשה לפני כשלושה חודשים, שדרוג נרחב של התשתיות, בינוי שנועד לאפשר צמיחה דמוגרפית וכעת גם את חנוכת מגרש הספורט החדש.

הקשר בין שחקני הפועל באר שבע לקהילת כרם שלום נוצר כבר בימים שלאחר 7 באוקטובר. שחקני הקבוצה הגיעו אז למלון באילת שבו שהו חברי הקיבוץ, נפגשו עם התושבים וחיזקו אותם בתקופה הקשה. היום הם שבו לפגוש את הקהילה בביתה בעוטף, הפעם לרגל חנוכת מגרש הכדורגל החדש.

אירוע מרגש ( צילום: כרם שלום )

טליה ויצן, יו"ר העמותה לפיתוח כרם שלום ואשתו של עמיחי ויצן, שנפל בלחימה ב-7 באוקטובר בקרב על הקיבוץ, אמרה: "דווקא בימים האלה, רגע לפני שנציין שלוש שנים ל-7 באוקטובר, אנחנו חונכים עוד מקום בקיבוץ שמחזק את הקהילה ומסמל צמיחה והתפתחות כנגד כל הסיכויים".