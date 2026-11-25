המטוס הפרטי של בשיקטאש המריא מנמל התעופה באיסטנבול בשעות הצהריים, וחג במרחב האווירי של גאורגיה לפני שהתקבלה ההחלטה להפנות אותו לנמל התעופה ריזה-ארטווין שבטורקיה. על פי דיווח באתר הטורקי "האבר 7", אנשי המועדון סיפרו לרשת TRT כי המטוס ספג מספר פגיעות ברק במהלך הטיסה, שהתאפיינה גם בכיסי אוויר קשים ובטלטלות עזות.