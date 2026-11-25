הכנה רחוקה מאידיאלית לבשיקטאש לקראת המשחק מול הפועל באר-שבע בליגה האירופית. הקבוצה הטורקית עברה היום (רביעי) רגעי אימה במהלך הטיסה לגאורגיה, לאחר שמספר ברקים פגעו במטוס שבו שהו השחקנים ואנשי הצוות המקצועי. בעקבות תנאי מזג האוויר הקשים, המטוס לא הצליח לנחות בבאטומי ונאלץ לשוב לשטח טורקיה.
המטוס הפרטי של בשיקטאש המריא מנמל התעופה באיסטנבול בשעות הצהריים, וחג במרחב האווירי של גאורגיה לפני שהתקבלה ההחלטה להפנות אותו לנמל התעופה ריזה-ארטווין שבטורקיה. על פי דיווח באתר הטורקי "האבר 7", אנשי המועדון סיפרו לרשת TRT כי המטוס ספג מספר פגיעות ברק במהלך הטיסה, שהתאפיינה גם בכיסי אוויר קשים ובטלטלות עזות.
"זו הייתה הטיסה המלחיצה ביותר שעברנו בחיינו", סיפרו אנשי המועדון לאחר הנחיתה. מסלול הטיסה החריג של המטוס הפך במהרה לוויראלי ברשתות החברתיות, כשכ-3,000 בני אדם עקבו אחר תנועתו בזמן אמת. בשיקטאש פירסמה הודעה רשמית בעקבות התקרית: "המטוס שנשא את הקבוצה שלנו לבאטומי שבגאורגיה, לקראת המשחק מול הפועל באר-שבע במסגרת הליגה האירופית, נחת בריזה בשל תנאי מזג האוויר הקשים בבאטומי. הקבוצה תמשיך לבאטומי דרך היבשה".
בעקבות השיבושים בהגעת הקבוצה לגאורגיה, נאלצה בשיקטאש לבטל את מסיבת העיתונאים של מאמנה, וינצ'נזו איטליאנו, שהייתה אמורה להתקיים הערב לקראת המפגש עם הקבוצה הישראלית.
כזכור, מדובר במשחק בית של בשיקטאש, שנאלצת לארח אותו במגרש ניטרלי בשל העובדה שקבוצות ישראליות אינן משחקות בטורקיה על רקע המתיחות המדינית והשיקולים הביטחוניים. במקום ליהנות מיתרון הביתיות באצטדיון טופראש באיסטנבול, מצאה את עצמה הקבוצה הטורקית במסע מתיש ומפחיד בדרך לעיר השוכנת לחופי הים השחור.