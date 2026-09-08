אם זה לא קשה, זו לא הפועל באר־שבע. המשפט הזה שגור בפיהם של אוהדים אדומים רבים. גם אני אומר אותו לא מעט. העונה נפתחה בהפסד מביך למכבי ת"א באלוף האלופים. זה נראה כמו משחק של בוגרים נגד נוער. קינגס קאנגווה עזב, ופתאום היה נדמה שהקסם נגמר. אלא שמאז עברו הרבה מים בנהר. באר־שבע הגיעה למרחק נגיעה מליגת האלופות והחלה להציג כדורגל מדהים. ואז הגיעה הכאפה המצלצלת: הדחה שנייה לפני הסוף. או ליתר דיוק – 18 שניות.

אם זה לא קשה, זו לא הפועל באר־שבע. המשפט הזה שגור בפיהם של אוהדים אדומים רבים. גם אני אומר אותו לא מעט. העונה נפתחה בהפסד מביך למכבי ת"א באלוף האלופים. זה נראה כמו משחק של בוגרים נגד נוער. קינגס קאנגווה עזב, ופתאום היה נדמה שהקסם נגמר. אלא שמאז עברו הרבה מים בנהר. באר־שבע הגיעה למרחק נגיעה מליגת האלופות והחלה להציג כדורגל מדהים. ואז הגיעה הכאפה המצלצלת: הדחה שנייה לפני הסוף. או ליתר דיוק – 18 שניות.

אם זה לא קשה, זו לא הפועל באר־שבע. המשפט הזה שגור בפיהם של אוהדים אדומים רבים. גם אני אומר אותו לא מעט. העונה נפתחה בהפסד מביך למכבי ת"א באלוף האלופים. זה נראה כמו משחק של בוגרים נגד נוער. קינגס קאנגווה עזב, ופתאום היה נדמה שהקסם נגמר. אלא שמאז עברו הרבה מים בנהר. באר־שבע הגיעה למרחק נגיעה מליגת האלופות והחלה להציג כדורגל מדהים. ואז הגיעה הכאפה המצלצלת: הדחה שנייה לפני הסוף. או ליתר דיוק – 18 שניות.