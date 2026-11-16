התרגשות גדולה בעירוני קריית שמונה: הקבוצה קיימה היום (שני) אימון באצטדיון הביתי בעיר, שעבר שיפוץ יסודי בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים. בשלב זה מדובר בחזרה לאימונים בלבד, כאשר החזרה למשחקים באצטדיון צפויה בעוד כחודשיים. עבור השחקנים, הצוות והעיר כולה, מדובר בצעד משמעותי בדרך לשגרה אחרי שנים לא פשוטות ומציאות ביטחונית מורכבת. יש לציין כי לפני כשנה שבה הקבוצה להתאמן במגרשה הביתי, אך לתקופה קצרה עד שהמלחמה חזרה. כעת, האצטדיון עבר מתיחת פנים מקיפה, שכללה את חדרי ההלבשה, היציעים וכר הדשא. על שדרוג המשטח לבדו הושקעו 2.5 מיליון שקלים, במסגרת עבודות שבהן נחפר הדשא לעומק של 60 סנטימטרים. התוצאה היא אחד מכרי הדשא הצפופים והאיכותיים בישראל. לצד השדרוג המקצועי, גם הסרת הגדרות והאווירה המחודשת באצטדיון הוסיפו להתרגשות. השחקנים בירכו על החזרה לעיר והתפעלו מהמתקן המחודש.

גלריה חזרו הביתה ( צילום: אביהו שפירא )

אימון קריית שמונה ( צילום: אביהו שפירא )

מי שהתרגש במיוחד היה אריאל שרצקי, שסייר באצטדיון יחד עם השחקנים: "אני בדיוק יוצא פעם ראשונה לאצטדיון אחרי המון זמן, וראו את הפרצוף שלי כשנכנסתי לפה. אני באמת מתרגש. שחקנים באו אליי וביקשו שאעשה להם סיור באצטדיון, כאילו זה הקאמפ נואו. אנחנו מראים להם פה את הגביעים ואת צלחת האליפות. זה מרגש, זה החיבור שצריך להיות בין השחקנים לעיר ולאצטדיון, והגיע הזמן".

שרצקי נזכר גם ברגעים הגדולים שחווה במגרש לאורך השנים, מאז עלה לקבוצה הבוגרת: "אני נזכר במשחקים שהיו פה ובהמון אימונים עם המון שחקנים שעברו. אני גם חושב על המשחקים שהולכים להיות פה העונה, ומקווה שנראה פה את האוהדים ונשמח אותם". הוא משוכנע שהחזרה למגרש הביתי תעניק לקבוצה דחיפה משמעותית: "לא שיחקנו בבית מאז ימי המלחמה, לא יודע כמה זה, מעל שלוש שנים כבר. אז בטוח שזה יביא לנו כוח ונקודות, מאה אחוז. אין כמו בבית".

אריאל שרצקי (מימין) ומור סימן טוב. "מתרגש" ( צילום: אביהו שפירא )

גם שוער הקבוצה, דניאל טננבאום, התקשה להסתיר את ההתרגשות: "מרגש, מרגש מאוד. אנחנו מחכים לרגע הזה, לחזור לשחק פה. זה היתרון של הקבוצה, הבית שלנו, ואנחנו מחכים מאוד לרגע הזה. בינתיים מדובר באימונים, אבל אנחנו מצפים שהמשחקים יחזרו לפה. זה צעד, צעד אחד".

טננבאום הדגיש את המשמעות המקצועית והקהילתית של החזרה לקריית שמונה, אחרי תקופה ארוכה שבה נאלצה הקבוצה לנדוד לנתניה: "זה יכול לעזור לנו הרבה, כי הנסיעות לנתניה הן שעה וחצי-שעתיים לכל כיוון. לא כולם יכולים להגיע. ופה זו כל העיר. כל העיר מתה לחזור לפה, מתה להיות פה עם הקבוצה. גם אנחנו מאוד רוצים שכל הקהל, כל העיר, יתעורר ויבוא לעודד. זה מאוד כיף ומאוד יעזור לעיר לחזור למה שהיה לפני 7 באוקטובר. מרגישים שמשקיעים בנו, וזה יכול להיות יתרון מאוד גדול. אנחנו צריכים להחזיר את זה לעיר ולקבוצה".

שי ברדה ( צילום: אביהו שפירא )

המאמן שי ברדה: "יום חג. אני חושב שקודם כול זה סוג של ניצחון, לכל מבקשי רעתנו. ניצחון לנו ולמדינה. זה מאוד מרגש, כי הפעם האחרונה פה הייתה בחמישי לאוקטובר 2023. לצערי, אנחנו זוכרים את התאריך הזה. זה משחק בית בליגה הלאומית".