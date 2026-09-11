מכבי ת"א נמצאת במגעים מתקדמים להתרת חוזהו של החלוץ המולדובי יון ניקולאסקו, כשהמטרה היא להגיע עימו לפשרה. ניקולאסקו, שתופס משבצת של שחקן זר בסגל, לא יוכל לשוב לשחק בשלושת החודשים הקרובים בשל השיקום מהקרע ברצועה הצולבת בברכו.

מכבי ת"א נמצאת במגעים מתקדמים להתרת חוזהו של החלוץ המולדובי יון ניקולאסקו, כשהמטרה היא להגיע עימו לפשרה. ניקולאסקו, שתופס משבצת של שחקן זר בסגל, לא יוכל לשוב לשחק בשלושת החודשים הקרובים בשל השיקום מהקרע ברצועה הצולבת בברכו.

מכבי ת"א נמצאת במגעים מתקדמים להתרת חוזהו של החלוץ המולדובי יון ניקולאסקו, כשהמטרה היא להגיע עימו לפשרה. ניקולאסקו, שתופס משבצת של שחקן זר בסגל, לא יוכל לשוב לשחק בשלושת החודשים הקרובים בשל השיקום מהקרע ברצועה הצולבת בברכו.