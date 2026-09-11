מכבי ת"א נמצאת במגעים מתקדמים להתרת חוזהו של החלוץ המולדובי יון ניקולאסקו, כשהמטרה היא להגיע עימו לפשרה. ניקולאסקו, שתופס משבצת של שחקן זר בסגל, לא יוכל לשוב לשחק בשלושת החודשים הקרובים בשל השיקום מהקרע ברצועה הצולבת בברכו.
החלוץ, שנרכש בעונה שעברה מהירנביין ההולנדית תמורת 1.3 מיליון אירו, מחזיק בחוזה לשנתיים נוספות, במסגרתו הוא אמור להשתכר 600 אלף אירו לעונה - 1.2 מיליון אירו בסך הכול.
במכבי כבר הבהירו לחלוץ כי יהיו מוכנים לשלם את מלוא שכרו ואף להשאילו לקבוצה אחרת ללא תמורה, אולם ניקולאסקו סירב לכך. נכון לעכשיו, חלון ההעברות ביוון, שייסגר בשבוע הבא, הוא האפשרות האחרונה להעבירו לקבוצה אחרת. במועדון יצטרכו לקבל החלטה האם להקפיא את ניקולאסקו, במקרה שיצליחו להשלים את צירופו של זר נוסף, או להגיע עימו להסדרה על פיצוי. ההערכה היא כי בימים הקרובים תושג הבנה בין הצדדים.
מי שעשוי להצטרף במקומו הוא מורגן בוקלה, קשרה של מץ מהליגה הצרפתית השנייה, שלגביו כבר הוגשה הצעה לקבוצתו. זאת לאחר שבניגוד לפרסומים ברומניה, יאניס חאג'י לא יגיע בסופו של דבר לקריית שלום.