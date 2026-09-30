נבחרת ישראל תנסה להשיג מחר (חמישי, 21:45) את הנקודות הראשונות שלה בקמפיין ליגת האומות, כשתפגוש את קוסובו בהונגריה. אחרי ההפסד לאוסטריה והתבוסה הכואבת מול אירלנד, המאמן רן בן שמעון דיבר הערב במסיבת העיתונאים על הניסיון להתאושש – ועל הציפיות שלדבריו הכבידו על שחקניו.

רן בן שמעון יבצע מהפכה בהרכב לקראת המשחק מול קוסובו, עם שישה שינויים לעומת ההפסד לאירלנד. דניאל פרץ, רוי רביבו, גיא מזרחי, גבי קניקובסקי, אוסקר גלוך ודור תורג'מן ירדו לספסל, ובמקומם יפתחו עמרי גלזר, עידן נחמיאס, ליאל עבדה, דור פרץ, איתן אזולאי ותאי בריבו.

"התאוששתי. לא הייתה ברירה". רן בן שמעון ( צילום: עוז מועלם )

"אני בדעה שהלבישו עלינו תקוות גדולות מאוד", אמר בן שמעון. "אני מקבל את זה, זה חלק מהחיים, אבל חייבים להיות הוגנים. הציפיות נגד אירלנד היו גבוהות מאוד, הן קצת חנקו אותנו, נחנקנו. זה לא תירוץ, אבל זה פשוט מה שקרה".

על ההתאוששות מהתבוסה אמר המאמן: "התאוששתי, לא הייתה ברירה. ביומיים האלה התרכזנו בדברים שהיו פחות טובים וניסינו לתקן את הבעיות כדי לעזור לנבחרת באופן מיידי. ניסינו בעיקר להבין מה עשינו לא טוב ואיפה טעינו, כולנו, כולל הצוות המקצועי, כדי שנוכל לתקן ולהשתפר לקראת המשחקים הבאים".

בן שמעון נשאל אם הוא מתכנן מהפכה בהרכב, והסתייג מההגדרה: "אין אצלי את המילה הזאת, מהפכה. בבחירת השחקנים יש שיקולים רבים, כולל עייפות. אין בנבחרת מושג של הדחה, לא מדיחים אף אחד. כל מי שנמצא בסגל יכול לשחק בהרכב, ומי שלדעתי צריך לשחק יהיה בהרכב".

לקראת המפגש עם קוסובו, המאמן החמיא ליריבה: "ביום-יומיים הראשונים שמנו את הדגש על עצמנו, איך קמים מזה ומה עשינו לא טוב, כולנו, כולל הצוות. ביומיים האחרונים התמקדנו בקוסובו וביתרונות שלה. היא נבחרת איכותית מאוד, אולי הטובה ביותר בבית יחד עם אוסטריה. מצפה לנו משחק קשה ומורכב, שנרצה מאוד לנצח".