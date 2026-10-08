מכבי ת"אממשיכה בהכנות לקראת חזרת ליגת העל בסוף השבוע, כשהמוליכה תארח בשבת את בני סכנין (19:30) במטרה להשיג ניצחון שישי ברציפות ולשמור על מאזן מושלם.

"היו שבועיים טובים", אמר מאמן הקבוצה קני מילר, סמבית העיתונאים לקראת המשחק. "לפעמים יש עומס ואתה לא מספיק להתאמן, אבל השחקנים היו נהדרים והתכוננו היטב למשחק".

גלריה משחק ביתי נוח על הנייר. מילר ( צילום: עוז מועלם )

לקראת המפגש עם סכנין, מילר סימן את הצורך לשדרג את היכולת לעומת המשחק האחרון מול מכבי נתניה. "הרגשתי ששלטנו במשחק, מול קבוצה טובה כמו נתניה, ועכשיו אנחנו בבית ויהיו ציפיות אחרות", אמר המאמן. "נרצה לעלות ליתרון מוקדם, לכפות את המשחק שלנו, כמו מול כל יריבה שמגיעה אלינו, ולהציג רמה גבוהה ולהמשיך במגמת שיפור".

בגזרת הפצועים, מילר הבהיר כי הליו וארלה ועלי קמארה ישחקו רק אם יהיו כשירים במאת האחוזים. "הם עברו טיפולים, ואם הם לא יהיו 100 אחוז הם לא ישחקו", אמר.

יכבוש שוב בכדור חופשי? טברנייר ( צילום: עוז מועלם )

גם ג'יימס טברנייר דיבר במסיבת העיתונאים והתייחס לאתגר שמצפה לצהובים מול סכנין. "התאמנו קשה בשבועות האחרונים, לא היה קל עם סגל חסר, אבל ניסינו לשמור על כושר", אמר. "כל קבוצה מציגה אתגר אחר. הקטנות תמיד נלחמות, אבל כל עוד נביא את המשחק שלנו ואת מה שהמאמן מבקש, שנהיה מחויבים וניתן את הכול, נקווה שנשיג שלוש נקודות".

המגן גם התייחס לאפשרות שיקבל הזדמנות לבעוט בעיטות חופשיות: "בלי לחץ. זה חלק מהמשחק שלי. אם תגיע ההזדמנות אנסה לכבוש, אבל קודם כל אני רוצה לתת הופעה טובה עבור הקבוצה ולהשיג את שלוש הנקודות".