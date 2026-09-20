אבל גם הניצחון אתמול לא הגיע עם יכולת מרשימה במיוחד, אך יש דבר אחד שאי אפשר לקחת מהקבוצה של ברק בכר: אופי. גם בפיגור 2:1 במחצית השנייה, חיפה לא נלחצה, הפכה את התוצאה והשיגה את הניצחון החשוב. בחיפה גם לא מסתירים את שביעות הרצון מהזרים. בכר הרוויח אתמול את נובאקוביץ', שכבש צמד והרשים לראשונה העונה, וברזאו, עם עוד בישול, המשיך להרשים.