במכבי חיפה כבר סופרים 12 נקודות מ-15 אפשריות, במה שנראית כמו פתיחת עונה טובה לירוקים, שאחרי פגרת הנבחרות ייצאו למשחק חוץ מול הפועל ירושלים.
נכון שהירוקים הפסידו למכבי ת"א ואיבדו נקודות יקרות בבלומפילד, אך ארבעת הניצחונות כולל ה-2:3 אמש נגד עירוני טבריה, מציבים אותם במקום השני במרחק 3 נקודות מהצהובים.
אבל גם הניצחון אתמול לא הגיע עם יכולת מרשימה במיוחד, אך יש דבר אחד שאי אפשר לקחת מהקבוצה של ברק בכר: אופי. גם בפיגור 2:1 במחצית השנייה, חיפה לא נלחצה, הפכה את התוצאה והשיגה את הניצחון החשוב. בחיפה גם לא מסתירים את שביעות הרצון מהזרים. בכר הרוויח אתמול את נובאקוביץ', שכבש צמד והרשים לראשונה העונה, וברזאו, עם עוד בישול, המשיך להרשים.
"הספידו אותנו מוקדם, כאילו אנחנו לא קשורים לצמרת", אמר גורם בקבוצה. "אבל אנחנו מצליחים לנצח גם במשחקים לא גדולים - וזה חשוב מאוד. אנחנו מוכיחים אופי תוך כדי שיפור ביכולת. אנחנו קבוצה די חדשה שנמצאת במגמת עלייה. עכשיו כל מי שביקר אותנו שיעשה חשבון, זה הזמן המתאים".
בחיפה מקווים שהפציעה של עלי מוחמד אינה רצינית במיוחד, ושהוא יהיה כשיר עם החזרה מפגרת הנבחרות. הקשר בן ה-30 נאנק מכאבים במהלך המשחק נגד טבריה ויעבור סדרת בדיקות במהלך הימים הקרובים.