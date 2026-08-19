קשר מכבי חיפה פיטר אגבה הושאל לאלופת הונגריה, קבוצת גיור, לעונה אחת - כך הודיעו הערב (רביעי) במועדון מהכרמל.

אגבה בן ה-23 חתם לפני כשנה במכבי חיפה על חוזה לשלוש שנים. הוא הגיע מאולימפיה לובליאנה, תמורת 1.3 מיליון אירו. במהלך העונה שחלפה רשם השחקן 27 הופעות וכבש שער אחד. עכשיו, בעקבות זאת, במכבי חיפה יוכלו לרשום את אנדריה נובאקוביץ'.

גלריה אגבה ( צילום: גיל נחושתן )

במכבי חיפה קיבלו אתמול (שלישי) בשורה רעה. מנואל בנסון, שנפצע במהלך המשחק מול הפועל ירושלים, אובחן עם קרע ברצועה הצולבת ובמיניסקוס, והוא צפוי להיעדר מהמגרשים במשך תקופה ארוכה. על פי דיווח באוקראינה, אחד מהמועמדים להחליף את שחקן הכנף היה שחקן נבחרת אוקראינה, אלכסיי גוטסוליאק, אולם הוא דחה את ההצעה.

לפי הדיווח, "נציגי מכבי חיפה שלחו הצעה נוספת לשחקן בן ה-28, ששיחק בעונה החולפת בפוליסיה ז'יטומיר, לאחר שנודע כי שחקן המפתח של הקבוצה ייעדר במשך תקופה ממושכת בעקבות פציעה קשה, אולם הוא דחה את ההצעה וממשיך בחיפוש אחר קבוצה חדשה".

ממשיך בחיפושים. גוטסוליאק (מימין) ( צילום: Alex Bierens de Haan/Getty Images )