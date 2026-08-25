לאחר האירוע האלים אתמול (שני) בסיום המשחק בין מכבי נתניה לבני סכנין (0:0), כאשר כמה מכלי הרכב של שחקני האורחת ואוהדיה הותקפו, הצהובים-שחורים פרסמו הודעה רשמית שבה גינו את המעשים.

"מועדון הכדורגל מכבי נתניה מגנה בתוקף כל גילוי של אלימות ופגיעה ברכוש או ניסיונות לפגיעה", נכתב בהודעה. "אירועי אמש חורגים מכל נורמה מקובלת ואינם משקפים את ההתנהגות של קהל האוהדים המסור והנאמן של המועדון. האחראים למעשים הללו פועלים בסתירה מוחלטת לערכים ולרוח הספורטיבית שאנו מקפידים לייצג. התנהגות מסוג זה פוגעת במכבי נתניה, ברוח הספורט ובקהל האוהדים הרחב שלנו".

השמשה המנופצת באחד הרכבים ( צילום: בני סכנין )

לפי הודעה מטעם בני סכנין אתמול לאחר המקרה, בין המעורבים היה שחקן הקבוצה איאד אבו עביד, ששהה ברכב יחד עם אשתו הנמצאת בהיריון. "על פי המידע שבידי המועדון, רכבו של שחקן הקבוצה איאד אבו עביד הותקף, כאשר ברכב שהתה עמו גם אשתו הנמצאת בהיריון", נמסר בהודעה.

במועדון הוסיפו כי אבו עביד ניסה להתרחק מהמקום ולא להיגרר לעימות עם המעורבים. בהמשך, כך נמסר, הוא התבקש לעצור על ידי המשטרה וזומן להגיע מחר לתחנת המשטרה לצורך מסירת עדותו ובירור נסיבות האירוע.