יממה אחרי שנקבעו יריבותיה בשלב הליגה של הליגה האירופית, הפועל באר שבע קיבלה הערב (שבת) את לוח המשחקים המלא שלה. אופ"א הודיעה על סדר המחזורים ועל התאריכים שבהם תפגוש הקבוצה של רן קוז'וך את שמונה יריבותיה.

יממה אחרי שנקבעו יריבותיה בשלב הליגה של הליגה האירופית, הפועל באר שבע קיבלה הערב (שבת) את לוח המשחקים המלא שלה. אופ"א הודיעה על סדר המחזורים ועל התאריכים שבהם תפגוש הקבוצה של רן קוז'וך את שמונה יריבותיה.

יממה אחרי שנקבעו יריבותיה בשלב הליגה של הליגה האירופית, הפועל באר שבע קיבלה הערב (שבת) את לוח המשחקים המלא שלה. אופ"א הודיעה על סדר המחזורים ועל התאריכים שבהם תפגוש הקבוצה של רן קוז'וך את שמונה יריבותיה.

באר שבע תצא לדרך ב-16 בספטמבר, כשתארח בבוקרשט את דינמו זאגרב. לאחר מכן מצפים לה שני משחקי חוץ רצופים: מול אלקמאר ב-15 באוקטובר ומול אוניון סן ז'ילואז ב-22 באוקטובר. ב-5 בנובמבר היא תשוב לבוקרשט ותארח את אופי כרתים.

באר שבע תצא לדרך ב-16 בספטמבר, כשתארח בבוקרשט את דינמו זאגרב. לאחר מכן מצפים לה שני משחקי חוץ רצופים: מול אלקמאר ב-15 באוקטובר ומול אוניון סן ז'ילואז ב-22 באוקטובר. ב-5 בנובמבר היא תשוב לבוקרשט ותארח את אופי כרתים.

באר שבע תצא לדרך ב-16 בספטמבר, כשתארח בבוקרשט את דינמו זאגרב. לאחר מכן מצפים לה שני משחקי חוץ רצופים: מול אלקמאר ב-15 באוקטובר ומול אוניון סן ז'ילואז ב-22 באוקטובר. ב-5 בנובמבר היא תשוב לבוקרשט ותארח את אופי כרתים.