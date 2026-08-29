יממה אחרי שנקבעו יריבותיה בשלב הליגה של הליגה האירופית, הפועל באר שבע קיבלה הערב (שבת) את לוח המשחקים המלא שלה. אופ"א הודיעה על סדר המחזורים ועל התאריכים שבהם תפגוש הקבוצה של רן קוז'וך את שמונה יריבותיה.
באר שבע תצא לדרך ב-16 בספטמבר, כשתארח בבוקרשט את דינמו זאגרב. לאחר מכן מצפים לה שני משחקי חוץ רצופים: מול אלקמאר ב-15 באוקטובר ומול אוניון סן ז'ילואז ב-22 באוקטובר. ב-5 בנובמבר היא תשוב לבוקרשט ותארח את אופי כרתים.
המחזור החמישי יפגיש את האלופה עם בשיקטאש בטורקיה ב-26 בנובמבר, לפני אחד מרגעי השיא של הקמפיין: משחק ביתי מול יובנטוס ב-10 בדצמבר. ב-21 בינואר תארח באר שבע את סלטה ויגו, וב-28 בינואר תנעל את שלב הליגה במשחק חוץ מסקרן מול בורנמות'.
בסך הכל תערוך באר שבע ארבעה משחקים ביתיים בוקרשט, ועוד ארבעה משחקים בחוץ. בהגרלה היא שובצה מול יובנטוס, אלקמאר, דינמו זאגרב, אוניון סן ז'ילואז, סלטה ויגו, בורנמות', אופי כרתים ובשיקטאש.
לוח המשחקים המלא
16.9: הפועל באר שבע – דינמו זאגרב
15.10: אלקמאר – הפועל באר שבע
22.10: אוניון סן ז'ילואז – הפועל באר שבע
5.11: הפועל באר שבע – אופי כרתים
26.11: בשיקטאש – הפועל באר שבע
10.12: הפועל באר שבע – יובנטוס
21.1: הפועל באר שבע – סלטה ויגו
28.1: בורנמות' – הפועל באר שבע