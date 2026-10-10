בני סכנין יצאה הערב (שבת) מבלומפילד עם נקודה אחרי 0:0 מול מכבי תל אביב, אבל בסיום המשחק עסק מאמנה יוסי אבוקסיס גם בעימות עם כמה מאוהדי המארחת. אבוקסיס, שקילל לעבר היציע, טען כי אוהדים שישבו מאחורי הספסל של קבוצתו גידפו אותו לאורך ההתמודדות ואף איחלו לו ולבנותיו לחלות בסרטן.

כשנשאל על הקללה שהפנה לאוהדים, המאמן לא חזר בו. "קיללו אותי כל המשחק", אמר. "אני חושב שמגיע להם הרבה יותר. הקללות שקיללו אותי במשחק קשות מאוד, ולא ראיתם את הכל. חבל שלא שמעתם מה אמרו מעליי, קללות יותר גרועות מהמילה שאמרתי להם. איחלו לי ולבנותיי לחלות בסרטן. 30 אלף איש מקללים אותי בקללות קשות".

יוסי אבוקסיס במשחק הערב ( צילום: רדאד ג'בארה, ONE )

בוקסיס טען כי מי שמבקר את התנהגותו אינו מביא בחשבון את הדברים שנאמרו לעברו: "יש מאמנים גדולים ממני שמתפרצים ככה. אתם יושבים נינוחים ולא שומעים את הקללות מהדקה הראשונה. כל המשחק קיללו אותי, מהדקה הראשונה".