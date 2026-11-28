רן בן שמעון יפתח היום (שבת, 15:00) את הקדנציה שלו כמאמן מכבי חיפה במשחק חוץ מול בני סכנין באצטדיון דוחא, וכבר בפתיחה ברור שגם הוא מבין שמדובר באחד ממשחקי החוץ הקשים שיכול היה לקבל.

המאמן ניצל את השבוע האחרון בעיקר לעבודה על הצד המנטלי, הרבה לקיים שיחות אישיות וקבוצתיות עם השחקנים, ניסה להחדיר בהם אמונה ומוטיבציה ואף שילב באימונים משחקונים כמו טניס רגל. באמצעותם ביקש לבחון אילו שחקנים רעבים במיוחד לניצחון ומגלים את הרצון הגדול ביותר לנצח.

גלריה מוכן לבכורה. בן שמעון ( צילום: עוז מועלם )

בן שמעון צפוי לבצע שלושה שינויים בהרכב של מכבי חיפה, שספגה תבוסה מול מכבי נתניה במשחק שהוביל להתפטרותו של ברק בכר. השינוי הראשון יהיה כפוי: עומר ניראון יפתח לראשונה בין הקורות של הירוקים בעקבות פציעתו של עומרי גלזר, שעבר ניתוח בכף ידו. ניראון זכה השבוע לאימונים אינטנסיביים ולשיחה עם מאמן השוערים, שהבהיר לו כי במועדון מאמינים בו וכי זו ההזדמנות שלו להוכיח שהגיע למועדון גדול בזכות יכולתו.

שינוי נוסף צפוי במרכז ההגנה, שם נועם שטייפמן יפתח במקומו של צונאמי, שספג ביקורת רבה על יכולתו במשחקים האחרונים. השינוי השלישי יהיה בקישור: ירין לוי, שזוכה להערכה רבה מצד בן שמעון ואף זומן לסגל נבחרת ישראל, למרות שלא קיבל הזדמנויות רבות בעידן בכר, צפוי לפתוח במקום קנג'י גורה.

יפתח בהרכב. ירין לוי ( צילום: עמרי שטיין )

במכבי חיפה מבינים היטב את חשיבות המשחק, במיוחד לנוכח לוח המשחקים שמצפה לקבוצה. לירוקים מחכה שבוע עמוס וקשה במיוחד, עם מפגש מול בית"ר ירושלים באמצע השבוע ולאחר מכן דרבי בעוד כשבוע. ניצחון בדוחא הוא כמעט הכרחי מבחינתם כדי להחזיר את הביטחון, לעצור את כדור השלג ולצאת לדרך חדשה תחת המאמן החדש.