הפועל באר-שבע השלימה את צירופו של עידן נחמיאס, אשר יחזק את מרכז ההגנה של רן קוז'וך.
הבלם בן ה-29, ששיחק בעונה החולפת בלודוגורץ הבולגרית, ולפני כן במכבי ת"א ובעירוני קריית שמונה, חתם על חוזה ל-3 עונות.
לנחמיאס 18 הופעות במדי נבחרת ישראל הבוגרת, וכן הופעות נוספות בנבחרות ישראל הצעירות השונות. בסך הכול, לבש את המדים הלאומיים 44 פעמים.
נחמיאס אמר לאחר החתימה: "אני שמח להתחיל פרק חדשה בקריירה, ונרגש לעשות זאת בשורות אלופת המדינה. עונה ארוכה עומדת בפתח, עם משימות ויעדים גדולים וחשובים. אני והחברים לקבוצה נעשה הכול על מנת להגשים כל יעד וכל מטרה. שיחקתי באצטדיון טרנר, ואני מחכה מאוד לעשות זאת שוב, הפעם כשחקן הקבוצה, ולקבל מכם את כל העידוד והאהבה".