הפועל באר-שבע השלימה את צירופו של עידן נחמיאס, אשר יחזק את מרכז ההגנה של רן קוז'וך.

הפועל באר-שבע השלימה את צירופו של עידן נחמיאס, אשר יחזק את מרכז ההגנה של רן קוז'וך.

הפועל באר-שבע השלימה את צירופו של עידן נחמיאס, אשר יחזק את מרכז ההגנה של רן קוז'וך.