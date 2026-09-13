מכבי ת"א תארח מחר (שני) בבלומפילד את הפועל ת"א בדרבי, ותנסה להמשיך את פתיחת העונה המושלמת שלה בליגת העל. הצהובים מגיעים למפגש לאחר ה-1:4 המרשים על הפועל באר-שבע בטרנר, ובמסיבת העיתונאים לקראת המשחק התייחסו המאמן קני מילר והחלוץ אסטר סוקלר ליכולת הקבוצה, לחלון ההעברות וליריבה העירונית.

מילר סיכם את הקיץ שעבר על קבוצתו ואמר: "היו לנו רגעים טובים גם באירופה, ההופעות שלנו ברמה טובה, עשינו כמה טעויות באירופה, שלא יכולנו להרשות לעצמנו. אני שמח שהתקדמנו מזה, אנחנו עדיין יכולים להיות טובים יותר ולהשתפר. כשאתה מבקיע 12 גולים אתה צריך להיות שמח, אנחנו חושבים איך אפשר להיות טובים יותר, אבל באופן כללי אנחנו במקום טוב ומשחקים כדורגל טוב. צריכים להמשיך לעבוד ולהגיע מוכנים וככל שנמשיך ככה נהיה טובים".

גלריה "אפשר להיות יותר טובים". קני מילר ( צילום: עוז מועלם )

על הסגל שנבנה במהלך חלון ההעברות הוסיף המאמן: "היינו יכולים להוסיף אולי עוד שני שחקנים כדי להיות חזקים יותר, אבל ידעתי שהעזרה תגיע. ההופעות שלנו טובות, יש לנו קבוצת שחקנים טובה. אני מאוד מרוצה מהדרך שאנחנו עוברים עכשיו ואיך שאנחנו נראים".

לקראת המפגש מול האדומים הבהיר מילר כי מכבי ת"א לא מתכוונת לשנות את סגנונה: "נצטרך להמשיך אותו הדבר, לשחק כדורגל התקפי. אנחנו מכבדים את הפועל ואיך שהיא משחקת, היא לא סופגת כי יש לה הגנה טובה והמשימה שלנו תהיה לשנות את זה. זה לא תהיה עבודה רק של ההתקפה אלא גם של הקישור. יש לנו שחקנים טובים בכל חלק במגרש".

המאמן התייחס גם לחשיבות הקהל במשחק הטעון: "אי אפשר לא להעריך את התמיכה של האוהדים. אנחנו צריכים אותם מאחורינו, משחקי הבית שלנו הם מקום נהדר להיות בהם. תהיה אנרגיה אדירה ביציעים בדרבי ואנחנו צריכים את כולם מאחורינו. השחקנים מודעים למה שהמשחק הזה אומר וכמה חשוב שננצח".

על האפשרויות שמעניק לו טייריס אסנטה אמר מילר: "הוא יכול לשחק בתור בלם ומגן. הוא עשה עבודה טובה בשתי העמדות. זה טוב שהוא יכול לשחק בשתי העמדות. יש לו אופי טוב, הוא משחק איפה שאנחנו צריכים אותו".

גם שגיב יחזקאל, שלא שותף במשחק האחרון, מתקרב לחזרה מלאה. מילר עדכן: "הוא התאמן, הוא מרגיש טוב יותר. המשחק הקודם היה מוקדם עבורו, אבל הוא חוזר והוא כמעט במאה אחוז שלו".

המאמן החמיא גם לסוקלר, שמצא את הרשת בניצחון בטרנר: "הוא שחקן חשוב בקבוצה שלנו, הוא התאקלם מהר מאוד, שמחתי שהוא הבקיע, הוא יכול להבקיע יותר. חלוץ נמדד בשערים אז אני שמח שהוא הבקיע מול ב"ש".

סוקלר חוגג נגד באר-שבע ( צילום: הרצל יוסף )

סוקלר עצמו סיפר על התחושות לקראת הדרבי: "המשחק מול ב"ש היה טוב, שמחתי להבקיע ואני מצפה למשחק הבא. הדרבי הוא כמו כל משחק, כל שחקן רוצה לשחק ואני לא יכול לחכות שהוא יתחיל. כמובן שאני רוצה להבקיע, אבל אני מעדיף לא לדבר על קבוצות אחרות. השחקנים החדשים שהגיעו טובים מאוד, אנחנו עוזרים להם מאוד והם לנו ואני מרוצה מהם".

החלוץ הוסיף: "אנחנו מכבי, אנחנו רוצים לשחק את המשחק שלנו. נעשה את זה ואני מקווה שנשיג את שלוש הנקודות. כל משחק הוא אותו דבר, אנחנו רוצים לנצח בכל משחק, נצטרך להיות מוכנים ב-100 אחוז כדי לנצח. כל משחק הוא קשה בליגה הזאת. אנחנו רוצים לנצח בכל משחק, יש לנו שלושה ניצחונות משלושה משחקים ונרצה להמשיך ככה".