החקירה התנהלה בחודשים האחרונים באופן סמוי במפלג שוחד והימורים בספורט ביאל"כ, בשיתוף ההתאחדות לכדורגל. במהלך החקירה עלה חשד כי משחקים בליגת העל לנשים הוטו לכאורה בתמורה לתשלומים כספיים. במשטרה חושדים כי מאחורי המעשים עמד מנגנון הימורים מאורגן ושיטתי, שפעל במטרה להשפיע על תוצאות משחקים ולייצר רווחים כספיים מהימורים.

החקירה התנהלה בחודשים האחרונים באופן סמוי במפלג שוחד והימורים בספורט ביאל"כ, בשיתוף ההתאחדות לכדורגל. במהלך החקירה עלה חשד כי משחקים בליגת העל לנשים הוטו לכאורה בתמורה לתשלומים כספיים. במשטרה חושדים כי מאחורי המעשים עמד מנגנון הימורים מאורגן ושיטתי, שפעל במטרה להשפיע על תוצאות משחקים ולייצר רווחים כספיים מהימורים.

החקירה התנהלה בחודשים האחרונים באופן סמוי במפלג שוחד והימורים בספורט ביאל"כ, בשיתוף ההתאחדות לכדורגל. במהלך החקירה עלה חשד כי משחקים בליגת העל לנשים הוטו לכאורה בתמורה לתשלומים כספיים. במשטרה חושדים כי מאחורי המעשים עמד מנגנון הימורים מאורגן ושיטתי, שפעל במטרה להשפיע על תוצאות משחקים ולייצר רווחים כספיים מהימורים.