משטרת ישראל עצרה ועיכבה היום (חמישי) שלושה חשודים - שני גברים ואישה - בחשד למעורבות בהטיית משחקים בליגת העל לנשים בכדורגל, במסגרת מנגנון הימורים מאורגן. שלושת החשודים הם שחקני ושחקנית עבר בליגות השונות, והם הובאו לחקירה במשרדי היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433.
החקירה התנהלה בחודשים האחרונים באופן סמוי במפלג שוחד והימורים בספורט ביאל"כ, בשיתוף ההתאחדות לכדורגל. במהלך החקירה עלה חשד כי משחקים בליגת העל לנשים הוטו לכאורה בתמורה לתשלומים כספיים. במשטרה חושדים כי מאחורי המעשים עמד מנגנון הימורים מאורגן ושיטתי, שפעל במטרה להשפיע על תוצאות משחקים ולייצר רווחים כספיים מהימורים.
היום עברה החקירה לשלב הגלוי, עם מעצרם ועיכובם של שלושת החשודים. לפי החשד שנבדק במשטרה, הם הפעילו או עמדו מאחורי מנגנון ההטיה וההימורים והיו מעורבים בהטיית משחקים. בשלב זה לא נמסרו פרטים על המשחקים שעליהם חל החשד, על הקבוצות המעורבות או על היקף הסכומים שעל פי החשד עברו במסגרת הפעילות.
במסגרת החקירה צפויים החוקרים לבדוק את היקף הפעילות ואת זהותם של מעורבים נוספים, וכן לנסות להתחקות אחר האופן שבו בוצעו לכאורה ההטיות. בנוסף, תיבחן זרימת הכספים במסגרת החשדות - הן הסכומים שהתקבלו והן אלה ששולמו בתמורה להטיית המשחקים.
"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד תופעות של שחיתות, הטיית משחקים והימורים בלתי חוקיים, העלולות לפגוע בטוהר הספורט ובאמון הציבור", נמסר ממשטרת ישראל.