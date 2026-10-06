אופ"א פתחה בחקירה משמעתית בעקבות טענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק לעבר איש צוות באירלנד במהלך המשחק מול אירלנד בליגת האומות ביום ראשון, כך דווח היום (שלישי) ב"גרדיאן". האירים טענו כי האירוע התרחש באזור המנהרה המובילה לחדרי ההלבשה במהלך המחצית.

אופ"א פתחה בחקירה משמעתית בעקבות טענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק לעבר איש צוות באירלנד במהלך המשחק מול אירלנד בליגת האומות ביום ראשון, כך דווח היום (שלישי) ב"גרדיאן". האירים טענו כי האירוע התרחש באזור המנהרה המובילה לחדרי ההלבשה במהלך המחצית.

אופ"א פתחה בחקירה משמעתית בעקבות טענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק לעבר איש צוות באירלנד במהלך המשחק מול אירלנד בליגת האומות ביום ראשון, כך דווח היום (שלישי) ב"גרדיאן". האירים טענו כי האירוע התרחש באזור המנהרה המובילה לחדרי ההלבשה במהלך המחצית.

על פי עדויות שנאספו סביב המשחק שנערך בבאצ'קה טופולה שבסרביה, איש צוות בנבחרת אירלנד – שעל פי הדיווח מדובר במאמן הכושר דמיאן דויל – טען כי שחקן ישראלי ירק לעברו כאשר שתי הנבחרות עשו את דרכן לחדרי ההלבשה. אלא שההתאחדות הישראלית דוחה את הטענה. בגרדיאן אף ציינו כי דובר ההתאחדות מסר כי "אף אחד לא ירק לעבר המאמן".

על פי עדויות שנאספו סביב המשחק שנערך בבאצ'קה טופולה שבסרביה, איש צוות בנבחרת אירלנד – שעל פי הדיווח מדובר במאמן הכושר דמיאן דויל – טען כי שחקן ישראלי ירק לעברו כאשר שתי הנבחרות עשו את דרכן לחדרי ההלבשה. אלא שההתאחדות הישראלית דוחה את הטענה. בגרדיאן אף ציינו כי דובר ההתאחדות מסר כי "אף אחד לא ירק לעבר המאמן".

על פי עדויות שנאספו סביב המשחק שנערך בבאצ'קה טופולה שבסרביה, איש צוות בנבחרת אירלנד – שעל פי הדיווח מדובר במאמן הכושר דמיאן דויל – טען כי שחקן ישראלי ירק לעברו כאשר שתי הנבחרות עשו את דרכן לחדרי ההלבשה. אלא שההתאחדות הישראלית דוחה את הטענה. בגרדיאן אף ציינו כי דובר ההתאחדות מסר כי "אף אחד לא ירק לעבר המאמן".