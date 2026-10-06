אופ"א פתחה בחקירה משמעתית בעקבות טענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק לעבר איש צוות באירלנד במהלך המשחק מול אירלנד בליגת האומות ביום ראשון, כך דווח היום (שלישי) ב"גרדיאן". האירים טענו כי האירוע התרחש באזור המנהרה המובילה לחדרי ההלבשה במהלך המחצית.
באופ"א אישרו כי בדוח השיפוט לאחר ההתמודדות נכללה "טענה לאירוע באזור המנהרה במחצית", וכי הנושא ייבחן במסגרת חקירה משמעתית בנוגע ל"אי-התנהלות אפשרית מצד שחקן או שחקנים".
על פי עדויות שנאספו סביב המשחק שנערך בבאצ'קה טופולה שבסרביה, איש צוות בנבחרת אירלנד – שעל פי הדיווח מדובר במאמן הכושר דמיאן דויל – טען כי שחקן ישראלי ירק לעברו כאשר שתי הנבחרות עשו את דרכן לחדרי ההלבשה. אלא שההתאחדות הישראלית דוחה את הטענה. בגרדיאן אף ציינו כי דובר ההתאחדות מסר כי "אף אחד לא ירק לעבר המאמן".
האירוע מצטרף למתח הרב שנרשם לאורך המפגש בין שתי הנבחרות. מאמן אירלנד, היימיר הלגרימסון, טען לאחר המשחק כי שחקניו נאלצו להתמודד עם שורה של פרובוקציות לכאורה, אך שיבח אותם על האופן שבו הגיבו. ההתמודדות הפכה לאחת הרגישות ביותר מבחינה ציבורית ופוליטית בסביבת הכדורגל האירופי, כאשר ההתאחדות האירית והשחקנים עמדו בפני לחץ מצד אוהדים במדינה להחרים את המשחקים מול ישראל. לפני המשחק הראשון אף נערכה הצבעה בקרב שחקני הנבחרת בשאלה אם לקיים את ההתמודדות.
גם סביב המשחק השני נרשמו עימותים ומתיחות. שני עיתונאים ישראלים הורחקו ממסיבת העיתונאים שלאחר המשחק, לאחר שאופ"א קבעה כי הכניסו את הכדורגל ל"מוניטין רע" בכך שהשתמשו במסיבת עיתונאים לצרכים פוליטיים, וכן בשל "התנהגות בלתי הולמת" לפני ואחרי מסיבת עיתונאים קודמת.
הלגרימסון אף קרא לאופ"א להימנע משיבוץ אירלנד וישראל זו מול זו בהגרלות עתידיות. באופ"א מסרו כי ההחלטות להימנע מהגרלת נבחרות מסוימות זו מול זו מתקבלות בהתאם למספר שיקולים, ובראשם התנאים בין המדינות והסיכונים הביטחוניים הנלווים.