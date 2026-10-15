במועדון חוששים כי מדובר בפציעה משמעותית שעלולה להשבית את שחקן ההגנה לתקופה ממושכת. אסנטה נמצא בספק גדול למשחק מול בית"ר ירושלים ביום שני בטדי, אך החשש הוא שיחמיץ גם משחקים נוספים. בשלב זה טרם נקבעו חומרת הפציעה ומשך ההיעדרות הצפוי.