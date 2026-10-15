דאגה במכבי תל אביב: טייריס אסנטה נפצע הבוקר (חמישי) בקרסולו במהלך האימון ונשלח לבית החולים לבדיקות, ובהן צילום, כדי לברר את חומרת הפגיעה.
במועדון חוששים כי מדובר בפציעה משמעותית שעלולה להשבית את שחקן ההגנה לתקופה ממושכת. אסנטה נמצא בספק גדול למשחק מול בית"ר ירושלים ביום שני בטדי, אך החשש הוא שיחמיץ גם משחקים נוספים. בשלב זה טרם נקבעו חומרת הפציעה ומשך ההיעדרות הצפוי.
ההולנדי בן ה־24, שיכול לשחק כבלם וכמגן, הצטרף למכבי ת"א בקיץ 2024 והפך מאז לאחד משחקניה המרכזיים. הוא גדל בפיינורד ושיחק גם בדן האג לפני שהגיע לישראל.
במדי הצהובים היה אסנטה שותף לזכייה באליפות בעונת 2024/25, בגביע המדינה בעונה שעברה ובתואר אלוף האלופים בתחילת העונה הנוכחית.