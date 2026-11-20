נבחרת ישראל תפגוש את בלארוס בפלייאוף ההישרדות בדרג ב' של ליגת האומות, כך נקבע בהגרלה שנערכה היום (שישי) בניון שבשווייץ. הכחולים־לבנים ישחקו תחילה בחוץ וישמשו כמארחים בגומלין, בצמד מפגשים שייערך בחלון שבין 25 ל-30 במרץ 2027.
המנצחת בסיכום שני המשחקים תשחק בדרג ב' במהדורת 2028/29, ואילו המפסידה תשחק בדרג ג'. שתי הנבחרות אינן יכולות כיום לארח במולדתן, כך שגם משחק הבית של ישראל ייערך מחוץ לארץ.
ישראל פגשה בעבר את בלארוס שמונה פעמים וניצחה בשישה מהמשחקים. במפגש האחרון ביניהן שנערך בישראל, ב־12 בספטמבר 2023, ניצחו הכחולים לבנים 0:1 בבלומפילד.
הנבחרת הגיעה לפלייאוף לאחר שסיימה את שלב הבתים במקום הרביעי והאחרון עם ארבע נקודות, אחרי ה־1:1 מול אוסטריה במחזור הסיום. ישראל הייתה מדורגת בהגרלה לצד רומניה, גאורגיה וצפון מקדוניה, והוגרלה מול בלארוס מתוך ארבע יריבות אפשריות, שכללו גם את קפריסין, איי פארו ואסטוניה. ארבע הנבחרות הללו סיימו במקום השני בבתיהן בדרג ג'.
בדרג א', המפגש המרכזי ברבע הגמר יפגיש את ספרד, אלופת העולם ואירופה, עם צרפת של קיליאן אמבפה - שתי הנבחרות שהתמודדו בחצי גמר המונדיאל האחרון. המנצחת תפגוש בחצי הגמר את הולנד של צ'אבי אלונסו או את פורטוגל, שמתחילה עידן חדש ללא כריסטיאנו רונאלדו. בצד השני של ההגרלה, אנגליה תנסה לשחזר את הניצחון על נורבגיה וארלינג הולאנד מרבע גמר המונדיאל האחרון. המנצחת במפגש הזה תתמודד בחצי הגמר מול גרמניה של יורגן קלופ או בלגיה.