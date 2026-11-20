המנצחת בסיכום שני המשחקים תשחק בדרג ב' במהדורת 2028/29, ואילו המפסידה תשחק בדרג ג'. שתי הנבחרות אינן יכולות כיום לארח במולדתן, כך שגם משחק הבית של ישראל ייערך מחוץ לארץ.

המנצחת בסיכום שני המשחקים תשחק בדרג ב' במהדורת 2028/29, ואילו המפסידה תשחק בדרג ג'. שתי הנבחרות אינן יכולות כיום לארח במולדתן, כך שגם משחק הבית של ישראל ייערך מחוץ לארץ.

המנצחת בסיכום שני המשחקים תשחק בדרג ב' במהדורת 2028/29, ואילו המפסידה תשחק בדרג ג'. שתי הנבחרות אינן יכולות כיום לארח במולדתן, כך שגם משחק הבית של ישראל ייערך מחוץ לארץ.

הנבחרת הגיעה לפלייאוף לאחר שסיימה את שלב הבתים במקום הרביעי והאחרון עם ארבע נקודות, אחרי ה־1:1 מול אוסטריה במחזור הסיום. ישראל הייתה מדורגת בהגרלה לצד רומניה, גאורגיה וצפון מקדוניה, והוגרלה מול בלארוס מתוך ארבע יריבות אפשריות, שכללו גם את קפריסין, איי פארו ואסטוניה. ארבע הנבחרות הללו סיימו במקום השני בבתיהן בדרג ג'.

הנבחרת הגיעה לפלייאוף לאחר שסיימה את שלב הבתים במקום הרביעי והאחרון עם ארבע נקודות, אחרי ה־1:1 מול אוסטריה במחזור הסיום. ישראל הייתה מדורגת בהגרלה לצד רומניה, גאורגיה וצפון מקדוניה, והוגרלה מול בלארוס מתוך ארבע יריבות אפשריות, שכללו גם את קפריסין, איי פארו ואסטוניה. ארבע הנבחרות הללו סיימו במקום השני בבתיהן בדרג ג'.

הנבחרת הגיעה לפלייאוף לאחר שסיימה את שלב הבתים במקום הרביעי והאחרון עם ארבע נקודות, אחרי ה־1:1 מול אוסטריה במחזור הסיום. ישראל הייתה מדורגת בהגרלה לצד רומניה, גאורגיה וצפון מקדוניה, והוגרלה מול בלארוס מתוך ארבע יריבות אפשריות, שכללו גם את קפריסין, איי פארו ואסטוניה. ארבע הנבחרות הללו סיימו במקום השני בבתיהן בדרג ג'.