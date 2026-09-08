העזיבה של לויזוס לויזו לכוכב האדום בלגרד הדאיגה מאוד את הפועל ת"א בקיץ האחרון, אך בזכות סכום ההעברה ההיסטורי שקיבלה מהמועדון הסרבי, הנחיתו האדומים את דגלאס אווסו. כבר אחרי שלושה משחקים ברור כי במתחם חודורוב נחת כוכב ענק, שכבר הספיק להיכנס ללב של האדומים עם שערו השני בבלומפילד בתוך ארבעה ימים, הפעם בניצחון הקליל 0:4 על הפועל ר"ג.

"אווסו ולויזו הם שחקנים שונים, שהגיעו בזמן שונה בקריירה. לאווסו יש תקרה מאוד גבוהה ופוטנציאל להתקדם. נוכל לעבוד איתו ולקדם אותו", אמר המאמן אליניב ברדה, שעדיין רוצה לחזק את הקבוצה בשחקן ישראלי נוסף עד לסיום חלון ההעברות.

גלריה שחקני הפועל ת"א חוגגים את הניצחון על ר"ג ( צילום: מוטי קמחי )

ברדה פתח ללא מרקוס קוקו הפצוע, במטרה לשמור עליו לדרבי, והכניס במקומו את שחר פיבן, שהציג יכולת מצוינת. יתר ההרכב היה זה שפתח בניצחון על בית"ר ירושלים בחמישי האחרון.

בהפועל מודעים לכך שהם מחזיקים בהגנה הטובה בליגה, כאשר אמש רשמו משחק שלישי ברציפות ללא ספיגה בליגה. החשש העיקרי היה מהיכולת ההתקפית ומצבירת המספרים, אך בשני המשחקים האחרונים כבשו האדומים שבעה שערים והם מחזיקים במאזן שערים של 0:7.

כוכב כדורגל. אווסו ( צילום: מוטי קמחי )

המשחק הבא של הפועל ת"א יהיה הדרבי מול מכבי שני הקרוב. "יש לנו שבוע שלם להכין את הקבוצה. אחרי הקמפיין האירופי יש לנו יותר זמן. נתכונן בצורה הכי טובה שאפשר ואני מקווה שנמשיך ביכולת הזו", אמר ברדה.

גם עומרי אלטמן כבר מסתכל לעבר המשחק הגדול: "אנחנו רוצים ורעבים. אין עוד משחק כזה בארץ. זה לא משחק רק על שלוש נקודות. באים בשיא הכוח".